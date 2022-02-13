جدول مباريات اليوم الإثنين 14 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الإثنين 14 فبراير 2022 العديد من المواجهات القوية، في البطولات الأوروبية والعربية المختلفة.

البداية من مصر، حيث تنطلق يوم الإثنين 14 فبراير مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري الممتاز بإقامة مباراتين.

المباراة الأبرز بطبيعة الحال هي المواجهة التي ستجمع بين الاتحاد السكندري وإيسترن كومباني.

وبالانتقال إلى أوروبا، تختتم الإثنين مباريات الجولة 24 من منافسات الدوري الإسباني، بمباراة يحل فيها أتلتيك بيلباو ضيفًا على ريال مايوركا.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تنطلق الإثنين أيضًا مباريات الجولة 25 من الدوري الإيطالي، بلقاء وحيد، يستضيف فيه سبيتسيا نظيره فيورنتينا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 14 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 14 فبراير 2022 "14-2-2022"

الدوري المصري - الجولة التاسعة

المباراة الموعد القناة الناقلة الاتحاد - إيسترن كومباني 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports مصر المقاصة - طلائع الجيش 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports

الدوري الإسباني - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - أتلتيك بيلباو 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة 25

المباراة الموعد القناة الناقلة سبيتسيا - فيورنتينا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم