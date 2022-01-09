جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يناير 2022 والقنوات الناقلة

يشهد يوم الإثنين 10 يناير 2022 العديد من المباريات المثيرة للاهتمام، بداية من منافسات اليوم الثاني في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، بالإضافة إلى مباريات في الدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، وكأس إنجلترا.

البداية من بطولة كأس أمم إفريقيا، حيث تقام مباريات الجولة الأولى في المجموعتين الثانية والثالثة، ونشهد إقامة أربع مباريات.

ولحساب المجموعة الثانية، يلعب منتخب السنغال أمام منتخب زيمبابوي، فيما يلعب منتخب غينيا أمام مالاوي.

ونشهد قمة كبرى في المجموعة الثالثة، حيث يلعب منتخب المغرب أمام نظيره غانا، كما يلعب منتخب جزر القمر أمام الجابون.

وفي الدوري الإسباني، تختتم مباريات الجولة 20 من منافسات موسم 2021-22، بمباراة واحدة يحل فيها إلتشي ضيفًا على إسبانيول.

أما في الدوري الإيطالي، تقام مباراة واحدة أيضًا في ختام الجولة 21 من المسابقة، حيث يستضيف تورينو نظيره فيورنتينا.

وفي الدور الثالث من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، يستضيف مانشستر يونايتد فريق أستون فيلا على ملعب "أولد ترافورد".

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 10 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 10 يناير 2022 "10-1-2022"

كأس أمم إفريقيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة السنغال - زيمبابوي 15:00 مصر، 16:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max المغرب - غانا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max غينيا - مالاوي 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 2 Max جزر القمر - الجابون 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max

كأس إنجلترا - الدور الثالث

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - أستون فيلا 21:55 مصر، 22:55 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة إسبانيول - إلتشي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة 21

المباراة الموعد القناة الناقلة تورينو - فيورنتينا 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube

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