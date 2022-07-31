جدول مباريات اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الإثنين 1 أغسطس 2022 على موعد مع عدد من المباريات المثيرة للاهتمام، سواء في الدوري المصري، أو في دوري نجوم قطر.

البداية من الدوري المصري الممتاز، حيث تتواصل منافسات الجولة 28 في موسم 2021-22 بإقامة ثلاث مباريات.

المباراة الأبرز بالطبع مساء الإثنين في الدوري المصري، هي المواجهة التي ستجمع بين الزمالك وبيراميدز، المتصدر ووصيف الترتيب، والتي قد تحدد الصورة النهائية للموسم.

أما في قطر، فتنطلق الجولة الأولى من منافسات موسم 2022-23، بإقامة مباراتين، الأولى تجمع بين المرخية والسد، والثانية يحل فيها الأهلي ضيفًا على أم صلال.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 1 أغسطس 2022 "01-08-2022"

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة الإسماعيلي - مصر للمقاصة 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 2 البنك الأهلي - الجونة 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports 3 الزمالك - بيراميدز 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports 1

الدوري القطري

المباراة الموعد القناة الناقلة المرخية - السد 16:35 مصر، 17:35 السعودية Alkass أم صلال - الأهلي 18:45 مصر، 19:45 السعودية Alkass

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