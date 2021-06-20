جدول مباريات اليوم الإثنين 21 يونيو 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم السبت 19 يونيو 2021 في يورو 2020 وكذلك كوبا أمريكا، وما هي القنوات الناقلة؟

تستمر متعة بطولة يورو 2020، وفي يوم الإثنين 21 يونيو 2021، ستكون مصحوبة بإثارة محلية عربية وأخرى قارية لاتينية.

في كأس الأمم الأوروبية، يلعب منتخب مقدونيا الشمالية مع هولندا، وأوكرانيا مع النمسا.

بينما يواجه المنتخب الروسي نظيره الدنماركي، وفنلندا مع بلجيكا

أما على صعيد كوبا أمريكا، فنكون على موعد مع مباراة قوية ومثيرة تجمع بين أوروجواي وتشيلي.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 21 يونيو 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين يونيو"21-6-2021":

يورو 2020 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة مقدونيا الشمالية - هولندا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 أوكرانيا - النمسا 18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports Max HD 2 فنلندا - بلجيكا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 1 روسيا - الدنمارك 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Max HD 2

كوبا أمريكا 2021 - دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة تشيلي - أوروجواي 23:00 مصر، 00:00 السعودية beIN Sports Max HD 5

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