جدول مباريات اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع، حيث سنتابع سويًا يومًا مليئًا بالمتعة والإثارة على الرغم من اقتصار اليوم على بعض المباريات الودية ومباريات الشباب.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 عن نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، يخوض منتخب إيطاليا للشباب مباراته ضد منتخب الأوروجواي، كما ستكون هنالك أكثر من مباراة ودية دولية، من أهمها مباراة منتخب المغرب ضد الرأس الأخضر في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ومباراة ألمانيا ضد منتخب أوكرانيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 12 يونيو 2023 "12-6-2023"

كأس العالم للشباب تحت 20 سنة - النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة أوروجواي - إيطاليا 00:00 مصر والسعودية beIN Sports 2 HD Premium

مباريات دولية ودية - منتخبات