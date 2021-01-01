جدول مباريات اليوم الأربعاء 3 مارس2021 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 في الدوريات الأوروبية والعربية وأهم البطولات في العالم، وما هي القنوات الناقلة؟

تستمر منافسات الدوري الإنجليزي اليوم الأربعاء، في مرحلة جديدة يقترب فيها الدوري الأكثر شعبية حول العالم أكثر قليلاً من تحديد كل فريق لمصيره في الدوري، ويفتتح الجولة التاسعة وعشرون بثلاثة مباريات،

حيث يستضيف بيرنلي ليستر سيتي على ملعب تيرف مور، كما يستضيف ملعب برامول لين مباراة شيفيلد يونايتد وأستون فيلا، وأخيراً مباراة كريستال بالاس ومانشستر يونايتد الذي يحتل إلى الأن المركز الثاني برصيد 50 نقطة.

يستكمل الدوري الإيطالي منافسات الجولة 25، ويشهد اليوم العديد من المباريات أبرزها ساسوولو ونابولي، وفيورنتينا وروما، ميلان وأودينيزي على سان سيرو، وأتلانتا ضد كروتوني.

وينتظر عشاق الكرة الإسبانية والبلوجرانا مباراة نارية في نصف نهائي كأس إسبانيا نسخة 2021، في مباراة الإياب، انتهت مباراة الذهاب بفوز إشبيلية بهدفين دون رد، فهل يستفيق العملاق الكتالوني من غفوته بريمونتادا لإسعاد جماهيره والتأهل، أم يتمسك الفريق الأندلسي بمكانه في النهائي؟

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 3 مارس 2021 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 مارس "3-3-2021":

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 29 المباراة الموعد القناة الناقلة بيرنلي - ليستر سيتي 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports Premium 1 شيفيلد يونايتد - أستون فيلا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports Premium 2 كريستال بالاس - مانشستر يونايتد 22:15 مصر، 23:15 السعودية beIN Sports Premium 1

الدوري الإيطالي - الجولة 25 المباراة الموعد القناة الناقلة ساسولو - نابولي 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 3 جنوى - سامبدوريا 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS Xtra 1 فيورنتينا - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 1 أتلانتا - كروتوني 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 7 ميلان - أودينيزي 21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN Sports HD 3 كالياري - بولونيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Max Sport 4 HD

كأس ملك إسبانيا - نصف النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - إشبيلية 22:00 مصر، 23:00 السعودية -

كأس أمير قطر - ربع النهائي المباراة الموعد القناة الناقلة السد - الغرافة 15:50 مصر، 16:50 السعودية Alkass One HD السيلية - العربي 18:15 مصر، 19:15 السعودية Alkass One HD



