جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 15 أغسطس 2021 في الدوري السعودي والمصري والقنوات الناقلة..

تستمر الإثارة في المتعة في كرة القدم سواء على الصعيد العربي أو العالمي في يوم جديد.

الدوري السعودي يشهد مباريات قوية بين الرائد والحزم وكذلك الأهلي وضمك.

أما الدوري المصري فيطل علينا بمباراتي غزل المحلة والمقاولون، وكذلك مصر للمقاصة وبيراميدز.

على الصعيد الأوروبي هناك آخر مباريات المحلق المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وأبرزها قمة شاختار وموناكو.

دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.ؤ

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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 أغسطس "25-8-2021":

الدوري السعودي - الجولة 3 المباراة الموعد القناة الناقلة الرائد - الحزم 19:05 السعودية، 18:05مصر شاهد VIP الأهلي - ضمك 20:45 السعودية، 19:45 مصر شاهد VIP

الدوري المصري - الجولة 33 المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - المقاولون 19:00 مصر، 20:00 السعودية ON Time Sports HD مصر للمقاصة - بيراميدز 21:00 مصر، 22:00 السعودية ON Time Sports HD

دوري أبطال أوروبا - ملحق دور المجموعات المباراة الموعد القناة الناقلة بروندبي - ريد بول سالزبورج 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium HD 3 دينامو زغرب - شيريف تيراسبول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium HD 2 شاختار دونيتسك - موناكو 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports Premium HD 1

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