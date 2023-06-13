جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع، حيث سنتابع سويًا يومًا مليئًا بالمتعة والإثارة على الرغم من قلة المباريات في الوقت الحالي نظراً لانتهاء الموسم وانتهاء أغلب الدوريات الهامة في أوروبا والوطن العربي.

ونبدأ حديثنا عن مباريات اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 عن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023، والتي يخوض فيها منتخب مصر مباراة هامة أمام غينيا من شأنها تحديد المتصدر من بينهما، كما سنتابع أيضاً جنوب السودان الذي لا يملك بديلاً سوى الفوز للمحافظة على آماله في التأهل، في مواجهة غامبيا.

بالإضافة إلى متابعتنا لمباراة هامة في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، حيث يتواجه كل من منتخب هولندا ضد منتخب كرواتيا لتحديد المتأهل لمواجهة الفائز من مباراة إيطاليا أمام إسبانيا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 "14-6-2023"

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 - الجولة الخامسة (دور المجموعات)

المباراة الموعد القناة الناقلة جنوب السودان - غامبيا 16:00 مصر والسعودية - ساوتومي وبرينسيب - غينيا بيساو 19:00 مصر والسعودية - غينيا - مصر 21:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 4

دوري الأمم الأوروبية - نصف النهائي

المباراة الموعد القناة الناقلة هولندا - كرواتيا 21:45 مصر والسعودية beIN Sports 1 HD Premium

مباريات دولية ودية - منتخبات