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Declan Rice, Jakub Kiwior, William Saliba, Gabriel Jesus, Bukayo Saka, ArsenalGetty Images
أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين

الدوري الإنجليزي الممتازالقنوات الناقلةبرينتفورد v آرسنالآرسنالبرينتفوردالدوري المصري الممتازمودرن سبورت v الاسماعيليمودرن سبورتالاسماعيليغزل المحلة v البنك الأهليغزل المحلةالبنك الأهلي

تعرف على جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية والأوروبية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 حيث نتابع مباراة آرسنال وبرينتفورد ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، كما نتابع مباريات الجولة السابعة من الدوري المصري، والتي يحل فيها الإسماعيلي ضيفاً على مودرن سبورت، بينما يواجه البنك الأهلي فريق غزل المحلة، بالاضافة إلى ذلك لقاء الجبلين والجندل في دوري يلو السعودي.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

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جدول مباريات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 "01-01-2025"

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
برينتفورد - آرسنال19:30 مصر، 20:30 السعوديةbeIN Sports 1حسن العيدروس

دوري يلو السعودي - الجولة 15

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
الجبلين - الجندل15:35 السعودية، 14:35 مصرالسعودية الرياضية 1مشعل الشمري

الدوري المصري - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
مودرن سبورت - الإسماعيلي17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 2طارق الأدور
غزل المحلة - البنك الأهلي20:00 مصر، 21:00 السعوديةOnTime Sports 1أيمن الكاشف

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