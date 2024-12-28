تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 حيث نتابع الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، والتي يفتتحها مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي، بينما يلتقي ليفربول بفريق وست هام، كما تستمر لقاءات الدوري المصري، حيث ينتظرنا لقاء من العيار الثقيل بين الزمالك والاتحاد في الجولة السابعة، بالاضافة إلى لقاءات الدوري الإيطالي، والتي أبرزها المواجهة المرتقبه بين ميلان وروما.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي، ودوري البطولة الإنجليزية.

وإن كنت ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

جدول مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 "29-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق ليستر سيتي - مانشستر سيتي 16:30 مصر، 17:30 السعودية beIN Sports 1 محمد بركات توتنهام - وولفرهامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 2 عامر الخوذيري إيفرتون - نوتنجهام فورست 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 3 نوفل باشي كريستال بالاس - ساوثامبتون 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 4 جواد بدة فولهام - بورنموث 17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN Sports 5 أحمد فؤاد وست هام - ليفربول 19:15 مصر، 20:15 السعودية beIN Sports 1 حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق أودينيزي - تورينو 13:30 مصر، 14:30 السعودية AD Sports Premium 1 حازم عبد السلام نابولي - فينيسا 16:00 مصر، 17:00 السعودية AD Sports Premium 1 عصام عبده يوفنتوس - فيورنتينا 19:00 مصر، 20:00 السعودية AD Sports Premium 1 بلال علام ميلان - روما 21:45 مصر، 22:45 السعودية AD Sports Premium 1 فارس عوض

الدوري المصري - الجولة 7

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق حرس الحدود - طلائع الجيش 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports 2 محمد الغياتي الزمالك - الاتحاد 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports 1 مؤمن حسن وليد الفقي

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 24