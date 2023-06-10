جدول مباريات اليوم الأحد 11 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 11 يونيو 2023 في البطولات العالمية والمباريات الودية وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع، حيث سنتابع سويًا يومًا مليئًا بالمتعة والإثارة على الرغم من اقتصار اليوم على مباراة واحدة وبطولة واحدة، ولكنها من أحب وأغلى البطولات في القارة السمراء.

ونبدأ وننتهي بحديثنا عن مباريات اليوم الأحد 11 يونيو 2023 عن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي، لنتابع الفصل الأخير من رواية بدأت في القاهرة بمباراة الذهاب الذي انتصر فيها المارد الأحمر بهدفين دون رد، لتظل الأمور مُعلقه لمباراة العودة في مركب محمد الخامس.

لنرى هل بالفعل الحاضر امتداد للماضي ويُتوج الفريق الودادي بالبطولة الثالثة في تاريخه على حساب القلعة الحمراء، أم زعيم القارة الأفريقية وصاحب العشرة ألقاب له رأي آخر يؤكد به أن الماضي ما هو إلا ماض، وأن المستقبل لا يعيد نفسه دائمًا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 11 يونيو 2023 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 11 يونيو 2023 "11-6-2023"

دوري أبطال أفريقيا - النهائي (مباراة الإياب)