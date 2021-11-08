نسخة جديدة ينتظرها عشاق الكرة السعودية من كأس الملك، أقيمت قرعتها يوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 في العاصمة الرياض.

خاض الهلال نسخة العام الماضي وهو حامل اللقب، لكنه ودع مبكرًا من الدور الأول على يد نادي الفتح، وسيسعى هذا الموسم للوصول للقب من جديد بالتأكيد لمصالحة جماهيره.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الهلال في كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

جدول مباريات كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة

ما هو نظام كأس الملك 2022؟

كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

سيشارك في البطولة هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط، وسيبدأ كأس خادم الحرمين الشريفين من دور 16.

ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدول مباريات الهلال في كأس الملك 2022

لن يكون طريق الهلال ممهدًا للنهائي في كأس الملك هذا الموسم، فالبداية ستكون بمواجهة صعبة ضد الرائد، وفي حالة العبور قد نكون على موعد مع ديربي الرياض بينه وبين النصر، لكن على العالمي أولاً أن يمر من عقبة الاتفاق في دور 16.

📄 #الهلال يستضيف الرائد ضمن الدور ثمن النهائي من كأس #خادم_الحرمين_الشريفين pic.twitter.com/uHlZ61anLz — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) November 8, 2021

إذا مر الزعيم من خلال فارس نجد، سيكون أمام منافس شرس بكل تأكيد، والاحتمالات الأكبر تشير إلى الأهلي أو الشباب.

سيواجه الأول الفيصلي أما الثاني سيكون على موعد مع منافس شرس هو ضمك، وفي حالة عبور الثنائي سنكون أمام كلاسيكو بينهما، والفائز سيواجه الهلال في المحطة الأخيرة قبل النهائي إذا سارت الأمور كما ينشد عشاق الزعيم.