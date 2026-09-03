جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. والقنوات الناقلة

يستعد الهلال السعودي لبدء النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، على أمل إضافة لقب جديد إلى سجل ألقابه القارية.

ولم يحقق الزعيم لقب دوري أبطال آسيا منذ 2-21، ولذلك يرغب جمهوره في التفوق خلال الموسم الحالي خاصة بعد حصد، الأهلي، للبطولة في آخر نسختين.

ولم يحصد الهلال اللقب بمسماه الجديد، رغم أنّه الأكثر تحقيقًا لدوري أبطال آسيا عبر التاريخ ولذلك سوف يقاتل خلال الموسم الحالي للفوز بالبطولة.

ونستعرض لكم في هذا التقرير جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، القنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباريات الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

من الممكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027 في الشرق الأوسط، إذ تمتلك قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية.

كما أنّ البطولة منقولة عبر قنوات الكأس الفضائية.

كيف تشاهد مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباريات الهلال عبر الإنترنت بالبث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - مرحلة الدوري

المباراة الموعد النتيجة الملعب الهلال - الغرافة الثلاثاء 15 سبتمبر 2026

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات المملكة أرينا السد - الهلال الثلاثاء 13 أكتوبر 2026

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات جاسم بن حمد الشمال - الهلال الثلاثاء 27 أكتوبر 2026

22:15 السعودية، 23:15 الإمارات البيت الهلال - شباب الأهلي الثلاثاء 3 نوفمبر 2026

22:15 السعودية، 23:15 الإمارات المملكة أرينا نيفتشي - الهلال الإثنين 23 نوفمبر 2026

17:45 السعودية، 18:45 الإمارات استقلال الهلال - العين الإثنين 7 ديسمبر 2026

22:15 السعودية، 23:15 الإمارات المملكة أرينا الوصل - الهلال الثلاثاء 9 فبراير 2027

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات زعبيل الهلال - باختاكور الإثنين 15 فبراير 2027

22:15 السعودية، 23:15 الإمارات المملكة أرينا

جدول ترتيب الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027