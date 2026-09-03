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مصعب صلاح

ترجمه

جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. والقنوات الناقلة

الهلال
دوري أبطال آسيا النخبة
الهلال ضد الغرافة
الغرافة
السد ضد الهلال
السد
الشمال ضد الهلال
الشمال
الهلال ضد شباب أهلي دبي
شباب أهلي دبي
نيفتشي ضد الهلال
نيفتشي
الهلال ضد العين
العين
الوصل ضد الهلال
الوصل
الهلال ضد باختاكور
باختاكور
المملكة العربية السعودية
قطر
الإمارات العربية المتحدة
أوزبكستان

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027...

يستعد الهلال السعودي لبدء النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، على أمل إضافة لقب جديد إلى سجل ألقابه القارية.

ولم يحقق الزعيم لقب دوري أبطال آسيا منذ 2-21، ولذلك يرغب جمهوره في التفوق خلال الموسم الحالي خاصة بعد حصد، الأهلي، للبطولة في آخر نسختين.

ولم يحصد الهلال اللقب بمسماه الجديد، رغم أنّه الأكثر تحقيقًا لدوري أبطال آسيا عبر التاريخ ولذلك سوف يقاتل خلال الموسم الحالي للفوز بالبطولة.

ونستعرض لكم في هذا التقرير جدول مباريات وترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، القنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباريات الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

من الممكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027 في الشرق الأوسط، إذ تمتلك قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية.

كما أنّ البطولة منقولة عبر قنوات الكأس الفضائية.

كيف تشاهد مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباريات الهلال عبر الإنترنت بالبث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - مرحلة الدوري

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الهلال - الغرافةالثلاثاء 15 سبتمبر 2026
21:15 السعودية، 22:15 الإمارات		 المملكة أرينا
السد - الهلالالثلاثاء 13 أكتوبر 2026
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		 جاسم بن حمد
الشمال - الهلالالثلاثاء 27 أكتوبر 2026
22:15 السعودية، 23:15 الإمارات		 البيت
الهلال - شباب الأهليالثلاثاء 3 نوفمبر 2026
22:15 السعودية، 23:15 الإمارات		 المملكة أرينا
نيفتشي - الهلالالإثنين 23 نوفمبر 2026
17:45 السعودية، 18:45 الإمارات		 استقلال
الهلال - العينالإثنين 7 ديسمبر 2026
22:15 السعودية، 23:15 الإمارات		 المملكة أرينا
الوصل - الهلالالثلاثاء 9 فبراير 2027
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات		 زعبيل
الهلال - باختاكورالإثنين 15 فبراير 2027
22:15 السعودية، 23:15 الإمارات		 المملكة أرينا

جدول ترتيب الهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1الأهلي00000000
2العين00000000
3الغرافة00000000
4الهلال00000000
5الاتحاد00000000
6النصر00000000
7القادسية00000000
8القوة الجوية00000000
9السد00000000
10الشمال00000000
11الوصل00000000
12استقلال00000000
13باختاكور00000000
14نيفتشي00000000
15شباب الأهلي00000000
16تراكتور00000000
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