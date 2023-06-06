جدول مباريات الشباب في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

أحمد مجدي
Shabab Hilal SPL 07-04-2023Shabab Twitter
كأس العرب للأندية الأبطالالشباب

تعرف على جدول مباريات الشباب في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

تشهد بطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" مشاركة 37 ناديًا من مختلف الدول العربية، حيث انطلقت التصفيات بإقامة دور تمهيدي أول ثم ثانٍ ثم دور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية

ومع انتهاء الدورين التأهيليين الأول والثاني، تقام نهائيات كأس العرب للأندية بنظام دورة مجمعة في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 ناديًا، تتكون من ستة أندية تأهلت عبر التصفيات، بالإضافة إلى أربعة أندية تأهلت مباشرة باختيار الاتحاد العربي لكرة القدم، وستة أندية تتأهل مباشرة من أعلى ست دوريات تصنيف "فيفا" لشهر ديسمبر 2022.

وبذلك تكتمل المجموعات في 4 تصنيفات، 4 مجموعات يتأهل من بينها المتصدر والوصيف وتبدأ من الدور ربع النهائي بعد ذلك.

الشباب السعودي يطمح للعودة إلى مصاف التتويج خارج حدود المملكة، وأيضًا الحصول على لقب طال انتظاره من قبل جماهير الليوث.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات الشباب في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان، القنوات الناقلة والجوائز

جدول مباريات الشباب في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان - دور المجموعات

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الشباب - النصر20 يوليو 2023-لم يحدد بعد
الشباب - الزمالكلم يحدد بعد-لم يحدد بعد
الشباب - الاتحاد المنستيريلم يحدد بعد--

ترتيب مجموعة الشباب في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان

يوجد الشباب في المجموعة الثالثة والتي تضم كلًا من الزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي والنصر السعودي.

اختيارات المحررين

المركزالفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقنقاط
1الشباب 00000000
2الزمالك00000000
3الاتحاد المنستيري00000000
4النصر00000000