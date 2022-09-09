جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

يعد نادي الزمالك أحد كبار الأندية الإفريقية على مر التاريخ، وذلك بالإنجازات والبطولات القارية الت حققها من قبل.
يشارك الأبيض في دوري أبطال إفريقيا 2023 بعد فوزه بالدوري المصري للموسم الثاني على التوالي، ويبدأ المشوار هذا الموسم من الدور التمهيدي الأول.
سيخوض الزمالك النسخة الحالية لتحقيق اللقب الغائب منذ سنوات، أو على الأقل المنافسة عليه لمصالحة الجماهير بعد الأداء المخيب والخروج المبكر في النسختين الماضيتين.
وفي هذا التقرير، سنتعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة
جدول مباريات الزمالك في دوري أبطال إفريقيا 2023
سيواجه الزمالك في الدور التمهيدي الأول نادي إيليكت سبورت التشادي، وستكون المباراة الأولى في تشاد والثانية في القاهرة.
المباراة
الموعد
النتيجة
الدور
الملعب
إيليكت سبورت - الزمالك
الأحد 18 سبتمبر 2022،
ذهاب الدور التمهيدي الأول
أحمدو أهيدجو
الزمالك - إيليكت سبورت
الأحد 25 سبتمبر 2022،
إياب الدور التمهيدي الأول
ستاد القاهرة الدولي
ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا؟
ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS 4.
إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لمباريات الزمالك في دوري الأبطال من خلال خدمة البث المباشر.
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