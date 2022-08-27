جدول مباريات الدوري الأوروبي 2022-23، والقنوات الناقلة

ندى الشافعي|
Marcus Rashford Gabriel Jesus Manchester United Arsenal Europa LeagueGetty/GOAL
الدوري الأوروبيمانشستر يونايتدأرسنالرومالاتسيوقراءات طويلة

تعرف على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2022-23، ترتيب المجموعات، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وجدول كل الأدوار حتى النهائي

تنطلق النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي يوم الخميس 8 سبتمبر 2022، وذلك بعد أيام من سحب القرعة يوم الجمعة 26 أغسطس 2022.

تشارك مجموعة من الفرق القوية في الدوري الأوروبي هذا العام، أبرزهم ثنائي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وآرسنال، وروما ولاتسيو من إيطاليا وغيرهم.

وفي هذا التقرير نتعرف على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2022-23.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة

جدول مواعيد الدوري الأوروبي 2022-23

أقيمت قرعة الأدوار التمهيدية الأولى في 18 يوليو 2022، وتكرر الأمر في 2 أغسطس للملحق.

قرعة دور المجموعات أُبرمت يوم الجمعة 26 أغسطس، على أن يمتد هذا الدور بمبارياته الست لكل فريق حتى مطلع نوفمبر.

وفي 7 نوفمبر تقام قرعة الملحق الجديد الذي سيضم الأندية الصاعدة من المجموعات في مقابل الهابطة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يُلعب هذا الدور التمهيدي في شهر فبراير، ثم تقام قرعة دور الـ16 في الرابع والعشرين من الشهر نفسه لعام 2023.

وبعد لعب مباراتي دور الـ16 في 9 و 16 مارس، تقام آخر قرعة لتحديد مسار ربع النهائي ونصف النهائي يوم 17 من الشهر نفسه.

في أبريل ومايو يُلعب ربع ونصف النهائي، فيما تقام المباراة النهائية يوم 31 مايو 2023 على ملعب بوشكاش أرينا بالمجر.

الحدث

موعد الذهاب

موعد الإياب

الأدوار التمهيدية

4 أغسطس 2022

25 أغسطس 2022

دور المجموعات

8 سبتمبر 2022

3 نوفمبر 2022

الملحق

16 فبراير 2023

23 فبراير 2023

دور الـ 16

9 مارس 2023

16 مارس 2023

ربع النهائي

13 أبريل 2023

20 أبريل 2023

نصف النهائي

11 مايو 2023

18 مايو 2023

النهائي

31 مايو 2023

ما هي القنوات الناقلة للدوري الأوروبي؟

ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري الأوروبي من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2022-23

المجموعة الأولى:

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

آرسنال

0

0

0

0

0

0

0

0

2

آيندهوفن

0

0

0

0

0

0

0

0

3

بودو/جليمت

0

0

0

0

0

0

0

0

4

زيورخ

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة الثانية:

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

دينامو كييف

0

0

0

0

0

0

0

0

2

رين

0

0

0

0

0

0

0

0

3

فنربخشة

0

0

0

0

0

0

0

0

4

لارناسا

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة الثالثة:

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

روما

0

0

0

0

0

0

0

0

2

لودوجوريتس

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ريال بيتيس

0

0

0

0

0

0

0

0

4

هلسينكي

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة الرابعة:

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

براجا

0

0

0

0

0

0

0

0

2

مالمو

0

0

0

0

0

0

0

0

3

أونيون برلين

0

0

0

0

0

0

0

0

4

أونيون سانت جيلويسي

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة الخامسة:

المركز

الخامسة

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

مانشستر يونايتد

0

0

0

0

0

0

0

0

2

ريال سوسييداد

0

0

0

0

0

0

0

0

3

شيريف تيراسبول

0

0

0

0

0

0

0

0

4

أومونيا

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة السادسة:

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

لاتسيو

0

0

0

0

0

0

0

0

2

فينورد

0

0

0

0

0

0

0

0

3

ميدتيلاند

0

0

0

0

0

0

0

0

4

ستورم جراز

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة السابعة:

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

أولمبياكوس

0

0

0

0

0

0

0

0

2

كاراباخ

0

0

0

0

0

0

0

0

3

فرايبورج

0

0

0

0

0

0

0

0

4

نانت

0

0

0

0

0

0

0

0

المجموعة الثامنة:

المركز

الفريق

لعب

فاز

تعادل

خسر

له

عليه

الفارق

النقاط

1

النجم الأحمر

0

0

0

0

0

0

0

0

2

موناكو

0

0

0

0

0

0

0

0

3

فيرينتسفاروشي

0

0

0

0

0

0

0

0

4

طرابزون سبور

0

0

0

0

0

0

0

0

جدول مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2022-23

يبدأ دور المجموعات يوم 8 سبتمبر وحتى 3 نوفمبر 2022.

الجولة الأولى:

المباراة

الموعد

النتيجة

الملعب

آيندهوفن - بودو/جليمت

الخميس 8 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية

فيليبس

زيورخ - آرسنال

الخميس 8 سبتمبر 2022،

18:45 مصر، 19:45 السعودية

ليتزيجروند

فنربخشة - دينامو كييف

الخميس 8 سبتمبر 2022،
18:45 مصر، 19:45 السعودية

شوكرو ساراكوغلو

لودوجورتس - روما

الخميس 8 سبتمبر 2022،
18:45 مصر، 19:45 السعودية

لودوجوريتس أرينا

لارناسا - رين

الخميس 8 سبتمبر 2022،
18:45 مصر، 19:45 السعودية

أيك أرينا

مالمو - براجا

الخميس 8 سبتمبر 2022،
18:45 مصر، 19:45 السعودية

إيليدا

هلسينكي - ريال بيتيس

الخميس 8 سبتمبر 2022،
18:45 مصر، 19:45 السعودية

بولت أرينا

أونيون برلين - أونيون سانت جيلويسي

الخميس 8 سبتمبر 2022،
18:45 مصر، 19:45 السعودية

آن دير ألتين فورستيري

لاتسيو - فينورد

الخميس 8 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

أوليمبيكو

مانشستر يونايتد - ريال سوسييداد

الخميس 8 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

أولد ترافورد

النجم الأحمر - موناكو

الخميس 8 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

ستاد النجم الأحمر

فيرينتسفاروشي- طرابزون سبور

الخميس 8 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

ستاد فيرينتسفاروشي

أومونيا - شيريف

الخميس 8 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

GSP

ستورم جراز - ميدتيلاند

الخميس 8 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

ليبيناوير

نانت - أولمبياكوس

الخميس 8 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

دي لا بوجوير

فرايبورج - كاراباخ

الخميس 8 سبتمبر 2022،
21:00 مصر، 22:00 السعودية

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