جدول مباريات الدوري الأوروبي 2022-23، والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2022-23، ترتيب المجموعات، القنوات الناقلة في الشرق الأوسط، وجدول كل الأدوار حتى النهائي

تنطلق النسخة الجديدة من الدوري الأوروبي يوم الخميس 8 سبتمبر 2022، وذلك بعد أيام من سحب القرعة يوم الجمعة 26 أغسطس 2022.

تشارك مجموعة من الفرق القوية في الدوري الأوروبي هذا العام، أبرزهم ثنائي الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد وآرسنال، وروما ولاتسيو من إيطاليا وغيرهم.

وفي هذا التقرير نتعرف على جدول مباريات الدوري الأوروبي 2022-23.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2022-23، والقنوات الناقلة

جدول مواعيد الدوري الأوروبي 2022-23

أقيمت قرعة الأدوار التمهيدية الأولى في 18 يوليو 2022، وتكرر الأمر في 2 أغسطس للملحق.

قرعة دور المجموعات أُبرمت يوم الجمعة 26 أغسطس، على أن يمتد هذا الدور بمبارياته الست لكل فريق حتى مطلع نوفمبر.

وفي 7 نوفمبر تقام قرعة الملحق الجديد الذي سيضم الأندية الصاعدة من المجموعات في مقابل الهابطة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

يُلعب هذا الدور التمهيدي في شهر فبراير، ثم تقام قرعة دور الـ16 في الرابع والعشرين من الشهر نفسه لعام 2023.

وبعد لعب مباراتي دور الـ16 في 9 و 16 مارس، تقام آخر قرعة لتحديد مسار ربع النهائي ونصف النهائي يوم 17 من الشهر نفسه.

في أبريل ومايو يُلعب ربع ونصف النهائي، فيما تقام المباراة النهائية يوم 31 مايو 2023 على ملعب بوشكاش أرينا بالمجر.

الحدث موعد الذهاب موعد الإياب الأدوار التمهيدية 4 أغسطس 2022 25 أغسطس 2022 دور المجموعات 8 سبتمبر 2022 3 نوفمبر 2022 الملحق 16 فبراير 2023 23 فبراير 2023 دور الـ 16 9 مارس 2023 16 مارس 2023 ربع النهائي 13 أبريل 2023 20 أبريل 2023 نصف النهائي 11 مايو 2023 18 مايو 2023 النهائي 31 مايو 2023

ما هي القنوات الناقلة للدوري الأوروبي؟

ينقل الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في الدوري الأوروبي من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب مجموعات الدوري الأوروبي 2022-23

المجموعة الأولى:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 2 آيندهوفن 0 0 0 0 0 0 0 0 3 بودو/جليمت 0 0 0 0 0 0 0 0 4 زيورخ 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثانية:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 دينامو كييف 0 0 0 0 0 0 0 0 2 رين 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فنربخشة 0 0 0 0 0 0 0 0 4 لارناسا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثالثة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 روما 0 0 0 0 0 0 0 0 2 لودوجوريتس 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ريال بيتيس 0 0 0 0 0 0 0 0 4 هلسينكي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الرابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 براجا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 مالمو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أونيون برلين 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أونيون سانت جيلويسي 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الخامسة:

المركز الخامسة لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ريال سوسييداد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 شيريف تيراسبول 0 0 0 0 0 0 0 0 4 أومونيا 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السادسة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 لاتسيو 0 0 0 0 0 0 0 0 2 فينورد 0 0 0 0 0 0 0 0 3 ميدتيلاند 0 0 0 0 0 0 0 0 4 ستورم جراز 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 أولمبياكوس 0 0 0 0 0 0 0 0 2 كاراباخ 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فرايبورج 0 0 0 0 0 0 0 0 4 نانت 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة:

المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النجم الأحمر 0 0 0 0 0 0 0 0 2 موناكو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فيرينتسفاروشي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 طرابزون سبور 0 0 0 0 0 0 0 0

جدول مباريات دور مجموعات الدوري الأوروبي 2022-23

يبدأ دور المجموعات يوم 8 سبتمبر وحتى 3 نوفمبر 2022.

الجولة الأولى: