جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-2023 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب ريال مدريد وبرشلونة وكبار الليجا..

تنطلق النسخة الثانية والتسعين من بطولة الدوري الإسباني يوم الأحد 14 أغسطس 2022، على أن يتنهي موسم 2022-23 من "لا ليجا" في الأسبوع الأول من يونيو 2023.

ريال مدريد تمكن من الفوز بلقب الدوري الإسباني في الموسم الماضي، بعد أن استغلت كتيبة كارلو أنشيلوتي تراجع برشلونة وأتلتيكو مدريد بشكل ملحوظ، وتمكن النادي الملكي من اقتناص اللقب للمرة الخامسة والثلاثين في مسيرته.

وهبطت أندية ليفانتي، وألافيس، وغرناطة إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني، وصعد بدلًا منها ألميريا، وجيرونا، وبلد الوليد.

وسيشهد موسم 2022-23 من الدوري الإسباني ثلاث فترات توقف فقط، الأولى خلال الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2022، بسبب التوقف الدولي.

فيما يأتي التوقف الثاني خلال فترة كأس العالم من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022، وستكون الاستراحة الأخيرة خلال الفترة من 20 إلى 28 مارس 2023 في التوقف الدولي.

وأعلن الاتحاد الإسباني يوم 23 يونيو 2022، قرعة الدوري الإسباني لموسم 2022-2023.

قرعة الدوري الإسباني .. ديربي مبكر والكشف عن موعد الكلاسيكو

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-2032، القنوات الناقلة والترتيب.