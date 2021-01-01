جدول مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الجولة السادسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والملاعب المستضيفة وترتيب المجموعات؟

تشتد المنافسة في مجموعات دوري أبطال آسيا، ويحتدم الصراع على خطف المراكز المؤهلة للدور القادم من البطولة في الجولة الأخيرة.

ومع وصولنا للجولة الأخيرة، سيكون التنافس في المجموعات الخمس، لحجز بطاقات التأهل للدور القادم، خاصة في ظل عدم ضمان حسم المجموعات حتى الآن.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تغير نظام دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث سيتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً للدور الثاني، وسيلحق بهم أفضل 3 فرق حققت المركز الثاني من الشرق، وأفضل وصفاء الغرب، وتقام مباريات كل مجموعة في مدينة واحدة بنظام التجمع كما انتهت النسخة السابقة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة والملاعب.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

لكن هناك طريقة لمتابعة دوري الأبطال عبر الإنترنت، حيث أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وتقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوضول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.

البطولة المتابعة عبر الإنترنت دوري أبطال آسيا 2021 موقع جول، GSA

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 - الجولة الخامسة

المباراة الموعد النتيجة الملعب بيرسبوليس - الريان الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

17:30 السعودية وقطر، 18:30 الإمارات - ستاد فاتوردا باختاكور - القوة الجوية الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

18:00 السعودية والعراق، 19:00 الإمارات - ستاد الشارقة جوا - الوحدة الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات - ستاد فاتوردا الشارقة - تراكتور الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات - ستاد الشارقة السد - النصر الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

21:00 السعودية وقطر، 22:00 الإمارات - ستاد مدينة الملك سعود الوحدات - فولاد الخميس 29 أبريل 2021،

17 رمضان 1442،

21:00 السعودية والأردن، 22:00 الإمارات - ستاد الأمير فيصل بن فهد استقلال - الشرطة الجمعة 30 أبريل 2021،

18 رمضان 1442،

20:45 قطر والعراق، 21:45 الإمارات - الجوهرة المشعة الهلال - شباب الأهلي الجمعة 30 أبريل 2021،

18 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات - ستاد الأمير فيصل بن فهد استقلول - أجمك الجمعة 30 أبريل 2021،

18 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات - ستاد الملك فهد الدولي الدحيل - الأهلي الجمعة 30 أبريل 2021،

18 رمضان 1442،

23:15 السعودية وقطر، 00:15 الإمارات "اليوم التالي" - الجوهرة المشعة

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2021

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 استقلول 5 3 1 1 9 6 +3 10 2 الهلال 5 3 1 1 11 7 +4 10 3 شباب الأهلي 5 1 1 3 4 6 -2 4 4 أجمك 5 1 1 3 7 12 -5 4

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الشارقة 5 3 2 0 9 4 +5 11 2 تراكتور 5 1 4 0 4 3 +1 7 3 باختاكور 5 0 4 1 5 8 -3 4 4 القوة الجوية 5 0 2 3 2 5 -3 2

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الاستقلال 5 2 2 1 13 8 +5 8 2 الدحيل 5 2 2 1 10 8 +2 8 3 الأهلي 5 2 2 1 8 7 +1 8 4 الشرطة 5 1 0 4 3 11 -8 3

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 السد 5 3 1 1 8 5 +3 10 2 النصر 5 2 2 1 7 4 +3 8 3 فولاد 5 1 2 2 3 5 -2 5 4 الوحدات 5 1 1 3 3 7 -4 4