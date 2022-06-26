جدول مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي اليوم الإثنين 27 يونيو 2022
مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، وانتهاء مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، فقد تراجع عدد المباريات بشكل ملحوظ على مستوى العالم.
لكن على الرغم من ذلك، فإننا سنكون يوم الإثنين 27 يونيو 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية.
وتقام الخميس، وفي نفس التوقيت، جميع مباريات الجولة الأخيرة، من منافسات موسم 2021-22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستشهد حسم اللقب.
اختيارات المحررين
وستشهد الجولة عددًا من المباريات المميزة، بداية من مواجهة الهلال مع الفيصلي، ومباراة الاتحاد مع الباطن، لحسم لقب البطولة بين الموج الأزرق والعميد بعد منافسة شرسة.
بينما سيلعب الأهلي مع الشباب، في مباراة سيتعين فيها على الراقي الفوز مع انتظار نتائج المنافسين لتفادي الهبوط، وسيلعب النصر مع الفتح.
وفي مصر تستمر مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري، وفيها يلعب فاركو والاتحاد السكندري، والجونة مع إيسترن كومباني، وفيوتشر مع طلائع الجيش.
ترتيب مجموعات تصفيات أمم إفريقيا 2023، جدول المباريات والقنوات الناقلة
وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 27 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 27 يونيو 2022 "27-06-2022"
الدوري السعودي
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
الهلال - الفيصلي
21:00 السعودية، 20:00 مصر
SSC
الاتحاد - الباطن
21:00 السعودية، 20:00 مصر
SSC
الشباب - الأهلي
21:00 السعودية، 20:00 مصر
SSC
النصر - الفتح
21:00 السعودية، 20:00 مصر
SSC
الطائي - الحزم
21:00 السعودية، 20:00 مصر
SSC
الفيحاء - الاتفاق
21:00 السعودية، 20:00 مصر
SSC
الرائد - أبها
21:00 السعودية، 20:00 مصر
SSC
ضمك - التعاون
21:00 السعودية، 20:00 مصر
SSC
الدوري المصري - الجولة 23
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
فاركو - الاتحاد السكندري
19:00 مصر، 20:00 السعودية
On Time Sports
الجونة - إيسترن كومباني
19:00 مصر، 20:00 السعودية
On Time Sports
فيوتشر - طلائع الجيش
21:30 مصر، 22:30 السعودية
On Time Sports