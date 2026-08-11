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Al Ahli fansSaudi
أحمد مجدي

ترجمه

جدول مباريات الأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة
كأس خادم الحرمين الشريفين
الأهلي
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات الأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

يدخل الأهلي منافسات كأس الملك السعودي 2026-2027، رافعًا شعار تحقيق اللقب، ومواصلة البناء على التفوق الآسيوي الذي حققه الموسم الماضي.

الأهلي يدخل البطولة تحت قيادة فنية للبوسني مارينو بوسيتش الذي تولى مهمة الفريق في صيف 2026، ويطمع في استعادة اللقب الغائب عن خزائن الراقي منذ عام 2016.

ورغم التنافس الشرس بين الكبار على لقب دوري روشن السعودي، تظل مسابقة الكأس ذات أهمية فنية وجماهيرية كبيرة، حيث يتصارع الجميع للفوز بها وخصوصًا أنها تشهد الكثير من المفاجآت على مدار تاريخها.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة من دور الـ32 بمواجهة الأنوار في السادس عشر من أغسطس 2026، على أن تحدد القرعة في كل دور مشواره بالبطولة حال نجح في الفوز.

ونستعرض لكم، في هذا التقرير، جدول مباريات الأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

دوري روشن السعودي
الدرعية crest
الدرعية
الدرعية
الأهلي crest
الأهلي
الأهلي

نظام كأس الملك السعودي 2026-2027

تلعب مباريات كأس الملك السعودي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، اعتبارًا من دور الـ32 وحتى المباراة النهائية.

علمًا بأنه تجرى قرعة جديدة عقب كل دور لتحديد المتنافسين.

مواعيد مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027

المرحلةالتاريخ
دور الـ3216 - 19 أغسطس/أوت 2026
دور الـ1619 - 20 أكتوبر/تشرين أول 2026
ربع النهائي22 - 23 فبراير/شباط 2025
نصف النهائي4 - 5 مايو/أيار 2026
النهائيلم يحدد بعد

ما القنوات الناقلة لكأس الملك السعودي 2026-2027؟

تمتلك شبكة "ثمانية" حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى موسم 2030-2031.

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهد المباريات عبر الإنترنت، فيمكن الاستعانة بتطبيق ثمانية.

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جدول مباريات الأهلي في كأس الملك السعودي 2026-2027

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
32الأنوار - الأهليالأحد 16 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		-نادي الأنوار

سجل الأهلي في كأس الملك السعودي عبر التاريخ

الناديعدد مرات الفوزسنوات التتويج
الأهلي 131962، 1965، 1969، 1970، 1971، 1973، 1977، 1978، 1979، 1983، 2011، 2012، 2016
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