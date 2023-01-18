جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2022 بعد أن تم إعلان نتائج القرعة بشكل نهائي، وما هي القنوات الناقلة؟

يعود الأهلي المصري من جديد إلى بطولته المفضلة وهي كأس العالم للأندية، البطولة التي يشارك بها المارد الأحمر للمرة الثامنة على التوالي.

ويعد الأهلي أكثر فريق عربي وإفريقي يعتلي منصات التتويج في هذه البطولة حيث حصل على الميدالية البرونزية في 3 مناسبات.

وسيبدأ الأهلي مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي ثم ينتظر سياتل ساوندرز الأمريكي وذلك في حالة فوزه على أوكلاند.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2022 وما هي القنوات الناقلة؟

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2022

يبدأ الأهلي البطولة بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي ويطمح للفوز عليه ليلتقي سياتل ساوندرز الأمريكي، ثم يلتقي في نصف النهائي بريال مدريد الإسباني حال مروره من المباراتين.

الدور المباراة النتيجة الموعد الملعب الدور الأول أوكلاند سيتي - الأهلي - الأربعاء 1 فبراير 2023 طنجة الكبير



ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2022؟

أعلنت القناة الرياضية المغربية عن حصولها على حقوق بث بطولة كأس العالم للأندية 2022 بصورة قانونية تمامًا نظرًا لتنظيم البطولة في المغرب.

ويقدم موقع جول أيضًا بثًا مباشرًا للمباريات ينطلق قبلها بحوالي نصف ساعة.