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Al Ahli v FC Machida Zelvia: AFC Champions Elite FinalGetty Images Sport
مصعب صلاح

ترجمه

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. والقنوات الناقلة

الأهلي
دوري أبطال آسيا النخبة
الأهلي ضد باختاكور
باختاكور
الوصل ضد الأهلي
الوصل
الأهلي ضد الغرافة
الغرافة
السد ضد الأهلي
السد
الشمال ضد الأهلي
الشمال
الأهلي ضد شباب أهلي دبي
شباب أهلي دبي
نيفتشي ضد الأهلي
نيفتشي
الأهلي ضد العين
العين
المملكة العربية السعودية
قطر
الإمارات العربية المتحدة
أوزبكستان

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027...

يستعد الأهلي السعودي لبدء النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، على أمل إضافة لقب جديد إلى سجل ألقابه القارية.

الأهلي هو حامل لقب آخر نسختين في دوري أبطال آسيا للنخبة، والفريق الوحيد الذي حقق البطولة بنظامها الجديد.

ويبحث عن تحقيق رقم قياسي بالفوز بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي، إلا أنّ شكل الفريق بعد رحيل ماتياس يايسله مقلق في بداية الموسم الحالي.

ونستعرض لكم في هذا التقرير جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، القنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

من الممكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027 في الشرق الأوسط، إذ تمتلك قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية.

كما أنّ البطولة منقولة عبر قنوات الكأس الفضائية.

كيف تشاهد مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباريات الأهلي عبر الإنترنت بالبث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - مرحلة الدوري

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
الأهلي - باختاكورالإثنين 14 سبتمبر 2026
21:15 السعودية، 22:15 الإمارات		 الإنماء
الوصل - الأهليالإثنين 12 أكتوبر 2026
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		 زعبيل
الأهلي - الغرافةالإثنين 26 أكتوبر 2026
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات		 الإنماء
السد - الأهليالإثنين 2 نوفمبر 2026
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات		 جاسم بن حمد
الشمال - الأهليالإثنين 23 نوفمبر 2026
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات		 البيت
الأهلي - شباب الأهليالثلاثاء 8 ديسمبر 2026
22:15 السعودية، 23:15 الإمارات		 الإنماء
نيفتشي - الأهليالثلاثاء 9 فبراير 2027
17:45 السعودية، 18:45 الإمارات		 استقلال
الأهلي - العينالإثنين 15 فبراير 2027
22:15 السعودية، 23:15 الإمارات		 الإنماء

جدول ترتيب الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1الأهلي00000000
2العين00000000
3الغرافة00000000
4الهلال00000000
5الاتحاد00000000
6النصر00000000
7القادسية00000000
8القوة الجوية00000000
9السد00000000
10الشمال00000000
11الوصل00000000
12استقلال00000000
13باختاكور00000000
14نيفتشي00000000
15شباب الأهلي00000000
16تراكتور00000000
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