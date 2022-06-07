تعرف على جدول مباريات الأهلي في كأس مصر 2022، وما هي القنوات الناقلة وكيف يكون طريق المارد الأحمر للنهائي؟

نسخة جديدة ينتظرها جمهور كرة القدم في مسابقة كأس مصر والتي عادة تسفر عن العديد من المفاجآت.

ولم تنته نسخة 2021 بعد، إذ يستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في ربع النهائي وفي حال تحقيق الفوز سوف يواجه بتروجيت في نصف النهائي.

وكان الزمالك قد وصل إلى النهائي بعد التغلب على أسوان وينتظر معرفة من سيواجه في طريقه لحصد اللقب.

وحقق الأهلي آخر نسخة مكتملة من البطولة في 2020 على حساب طلائع الجيش الذي أقصى الزمالك في نصف النهائي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الأهلي في كأس مصر 2022 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

جدول مباريات كأس مصر 2022 والقنوات الناقلة

ما هو نظام كأس مصر 2022؟

كأس مصر تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

وبدأت بطولة كأس مصر لموسم 2021-22 في نوفمبر 2021، بإقامة الأدوار التمهيدية والتي يلعب فيها أندية من الدرجات الأندى، حتى تبدأ مشاركة فرق الدوري المصري الممتاز من دور الـ32.

ويتأهل 14 فريقًا من الأدوار التمهيدية، حتى دور الـ 32، يلعبون أمام 18 فريقًا من الدوري المصري الممتاز، حتى نهاية المسابقة.

ما هي القنوات الناقلة لمباريات الأهلي في كأس مصر 2022؟

تمتلك شبكة قنوات أون تايم سبورتس، حقوق إذاعة مباريات كأس مصر، عبر شاشاتها على قمر النايل سات.

ويمكن استقبال قنوات أون تايم سبورتس، على قمر النايل سات عبر ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك، على التردد التالي، 10861، معدل استقطاب: رأسي، ومعدل ترميز: 27500.

القناة القمر الصناعي التردد استقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ ONTIME Sports HD نايل سات 10861 رأسي 27500 5/6

بالإضافة إلى أن موقع جول يوفر خدمة البث المباشر الكتابي، لبعض مباريات الأهلي، ويبدأ قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة.

البطولة القناة الناقلة كأس مصر أون تايم سبورتس

جدول مباريات الأهلي في كأس مصر 2022

🔴 | اتحاد الكرة يعلن عن مواعيد مباريات مسابقتي كأس مصر …. ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/ObBYV8IgGn — EFA.eg (@EFA) April 27, 2022