جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2022-2023، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

يطولة دوري ابطال إفريقيا هي إحدى البطولات المفضلة للنادي الأهلي وجماهيره، فهو أكثر الفرق فوزًا بها على الإطلاق برصيد 10 ألقاب.

يشارك الأحمر بدوري الأبطال هذا الموسم بدايةً من الدور التمهيدي الثاني، وهو أحد 6 فرق فقط ستبدأ من هذا الدور، أبرزها الرجاء والوداد والترجي.

خسر الأهلي نهائي دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي من الوداد المغربي، وذلك بعد الفوز بالبطولة مرتين على التوالي، وكالعادة سيخوص النسخة الحالية وعينه على اللقب.

ونتعرف معًا في التقرير التالي على مشوار الشياطين الحمر في النسخة الجديدة.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا 2023 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا 2023

حددت القرعة منافس النادي الأهلي في الدور التمهيدي الثاني، وسيكون أحد فريقي الاتحاد المنستيري والجيش الرواندي، وتقام المباريات في أكتوبر القادم.

المباراة الموعد النتيجة الدور الملعب الفائز من الجيش الرواندي والاتحاد المنستيري - الأهلي 7 - 9 أكتوبر 2022 ذهاب الدور التمهيدي الثاني لم يتحدد الأهلي - الفائز من الجيش الرواندي والاتحاد المنستيري 14 - 16 أكتوبر 2022 إياب الدور التمهيدي الثاني لم يتحدد

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال أفريقيا؟

ينقل دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية، وعادةً ما تذاع المباريات على beIN SPORTS 4.

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