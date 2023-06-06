تعرف على جدول مباريات الاتحاد في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة

تشهد بطولة كأس العرب للأندية 2023 "كأس الملك سلمان" مشاركة 37 ناديًا من مختلف الدول العربية، حيث انطلقت التصفيات بإقامة دور تمهيدي أول ثم ثانٍ ثم دور المجموعات ثم الأدوار الإقصائية

ومع انتهاء الدورين التأهيليين الأول والثاني، تقام نهائيات كأس العرب للأندية بنظام دورة مجمعة في المملكة العربية السعودية بمشاركة 16 ناديًا، تتكون من ستة أندية تأهلت عبر التصفيات، بالإضافة إلى أربعة أندية تأهلت مباشرة باختيار الاتحاد العربي لكرة القدم، وستة أندية تتأهل مباشرة من أعلى ست دوريات تصنيف "فيفا" لشهر ديسمبر 2022.

وبذلك تكتمل المجموعات في 4 تصنيفات، 4 مجموعات يتأهل من بينها المتصدر والوصيف وتبدأ من الدور ربع النهائي بعد ذلك.

الاتحاد السعودي يطمح للاستمرار في إسعاد جماهيره بعد تاريخي حقق فيه لقبين محليين ويسعى للخروج بألقابه خارج حدود المملكة العربية السعودية.

في السطور التالية نستعرض لكم جدول مباريات الاتحاد في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان والقنوات الناقلة.

جدول مباريات ومجموعات كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان، القنوات الناقلة والجوائز

جدول مباريات الاتحاد في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان - دور المجموعات

المباراة الموعد النتيجة الملعب الاتحاد - الترجي التونسي 20 يوليو 2023 - لم يحدد بعد الاتحاد - الشرطة العراقي لم يحدد بعد - لم يحدد بعد

ترتيب مجموعة الاتحاد في كأس العرب للأندية الأبطال 2023 كأس الملك سلمان

يوجد الاتحاد في المجموعة الأولى والتي تضم كلًا من الترجي التونسي والشرطة العراقي.