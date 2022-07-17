جدول مباريات الاتحاد التحضيرية للموسم الجديد وتفاصيل معسكر النمسا

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الاتحاد للموسم الجديد من الدوري السعودي 2022-23، جدول المباريات الودية للعميد مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

بدأ الاتحاد تحضيراته للموسم الجديد في يوليو 2022، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية بعد نهاية الدوري السعودي 2022.

خسر نادي الاتحاد لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على حساب الهلال، بفارق نقطتين، وضمن مشاركته في دوري أبطال آسيا للنسخة القادمة.

وتأمل جماهير وإدارة العميد، مواصلة نجاح الفريق، وتحسين مستواه في ظل القيادة الفنية الجديدة للفريق مع المدرب نونو سانتو، والتدعيمات التي تقوم بها الإدارة.

يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي في 25 أغسطس 2022، أما دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا فموعده هو فبراير 2022.

متى تبدأ تحضيرات الاتحاد لموسم 2022-23؟

يبدأ الهلال الإعداد للموسم الجديد في 20 يوليو 2022، وتبدأ بالفحوصات الطبية للاعبين والتي تستمر حتى يوم 22 يوليو.

وبعد نهاية الفحوصات الطبية، وتدريبات اللياقة في جدة، يستعد العميد للسفر لخوض المعسكر الخارجي.

أين يقام معسكر الاتحاد الإعدادي لموسم 2022-23؟

سيقام المعسكر الإعدادي الخارجي للاتحاد هذا العام في النمسا، وسيتضمن ثلاث مباريات للوقوف على جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد، على أن يخوض الفريق مباراة أخيرة في المملكة عقب العودة من المعسكر الخارجي.

🗓 برنامج التحضيرات للموسم الرياضي 2022-2023 ⚽️ pic.twitter.com/WE4bAOACfH — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) July 6, 2022

ستطير بعثة نادي الاتحاد إلى النمسا في 23 يوليو 2022، أما موعد العودة فسيكون في 13 أغسطس، لمواصلة الاستعداد قبل انطلاق الدوري.

جدول مباريات الاتحاد التحضيرية لموسم 2022-23

أعلن نادي الاتحاد عبر صحفته الرسمية، عن خوضه أربع مباريات في فترة الإعداد هذا الموسم، ستكون أولهما أمام فريق فيورنتينا الإيطالي يوم31 يوليو، ثم سيلعب العميد أمام سالزبورج النمساوي يوم 7 أغسطس.

ويختتم الاتحاد مبارياته الخارجية أمام الوحدة الإماراتي يوم 12 أغسطس، ثم مباراة أخيرة يوم 19 أغسطس.