جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار 2026: ما هو سباق ناسكار الذي يقام اليوم؟

فاز كايل لارسون بلقب بطولة سلسلة كأس ناسكار في نوفمبر الماضي بعد أن احتل المركز الثالث في السباق النهائي للبطولة. وكان هذا اللقب الثاني له، وفوزًا مفاجئًا على ديني هاملين الذي بدا أنه على وشك انتزاع اللقب بنفسه.

وفي حديثه بعد السباق الحاسم، أعرب لارسون عن دهشته لفوزه باللقب: "بصراحة، لا أستطيع تصديق ذلك"، حسبما نقل موقع هندريك موتورسبورتس الرسمي. "أعني، حقًا، أنا عاجز عن الكلام. لا أستطيع تصديق ذلك. كانت سيارتنا متوسطة في أحسن الأحوال. انفجر الإطار الأمامي الأيمن، وخسرنا لفة.

"أنقذتنا إشارة التحذير. قمنا بالدوران. كان ذلك السباق سيئًا للغاية. استبدلنا إطارين. قلت في نفسي، 'يا إلهي، ها نحن ذا. سنذهب إلى المؤخرة الآن.' كان الإطار يتمتع بثبات أكبر بكثير مما توقعت."

دع GOAL يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن سلسلة كأس NASCAR 2026 أدناه، بما في ذلك جدول الموسم الكامل ونتائج السباقات وكيف يمكنك مشاهدة جميع الأحداث الحية هذا العام.

متى تبدأ سلسلة كأس ناسكار؟

يبدأ جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار في 1 فبراير بسباق «كوكاوت كلاش» في ملعب بومان غراي. ومع ذلك، لن تنطلق الموسم فعليًا إلا مع انطلاق سباق «دايتونا 500» يوم الأحد 15 فبراير، حيث يبدأ السائقون في حصد نقاط البطولة.

جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار

التاريخ السباق الفائز شاهد 4 فبراير كوكاوت كلاش رايان بريس FOX / FuboTV 12 فبراير أمريكا 250 فلوريدا دويل 1 جوي لوجانو FS1 / FuboTV 12 فبراير أمريكا 250 فلوريدا دويل 2 تشيس إليوت FOX / FuboTV 15 فبراير دايتون 500 تايلر ريديك FOX / FuboTV 22 فبراير أوتوترايدر 400 تايلر ريديك FOX / FuboTV 1 مارس جائزة دورا ماكس الكبرى تايلر ريديك FS1 / FuboTV 8 مارس ستريت توك وايرلس 500 رايان بلاني FS1 / FuboTV 15 مارس بنزويل 400 ديني هاملين FS1 / FuboTV 22 مارس جوديير 400 تايلر ريديك FS1 / FuboTV 29 مارس كوك آوت 400 تشيس إليوت FS1 / FuboTV 12 أبريل فود سيتي 500 FS1 / FuboTV 19 أبريل أدفنت هيلث 400 FOX / FuboTV 26 أبريل جاك لينكس 500 FS1 / FuboTV 3 مايو Wurth 400 FS1 / FuboTV 10 مايو Go Bowling at The Glen FS1 / FuboTV 17 مايو سباق نجوم ناسكار FS1 / FuboTV 24 مايو كوكا كولا 600 FS1 / FuboTV 31 مايو كراكر باريل 400 FS1 / FuboTV 7 يونيو فايركيبرز كازينو 400 برايم 14 يونيو سباق سلسلة كأس ناسكار برايم 21 يونيو أندوريل 250 برايم 28 يونيو تايوتا / سيف مارت 350 برايم 5 يوليو سباق سلسلة كأس ناسكار في شيكاغولاند TNT / Sling TV 12 يوليو كويكر ستيت 400 TNT / Sling TV 19 يوليو ويندو وورلد 450 TNT / Sling TV 26 يوليو بريكيارد 400 USA Network / FuboTV 9 أغسطس آيوا كورن 350 شبكة USA / FuboTV 15 أغسطس كوك آوت 400 شبكة USA / FuboTV 23 أغسطس سباق كأس ناسكار في نيو هامبشاير شبكة USA / FuboTV 29 أغسطس كوك زيرو شوجر 400 شبكة USA / FuboTV 6 سبتمبر كوك آوت ساوثرن 500 شبكة USA / FuboTV 13 سبتمبر إينجوي إلينوي 300 شبكة USA / FuboTV 19 سبتمبر سباق باس برو شوبس الليلي شبكة USA / FuboTV 27 سبتمبر هوليوود كازينو 400 شبكة USA / FuboTV 4 أكتوبر ساوث بوينت 400 شبكة USA / FuboTV 11 أكتوبر بنك أوف أمريكا رويفال 400 شبكة USA / FuboTV 18 أكتوبر سباق فريواي إنشورانس 500 شبكة USA / FuboTV 25 أكتوبر Yellawood 500 بيكوك 1 نوفمبر Xfinity 500 بيكوك 8 نوفمبر بطولة سلسلة كأس ناسكار بيكوك

🇺🇸 كيف يمكن مشاهدة سباقات سلسلة كأس ناسكار في الولايات المتحدة؟

ستبث سباقات سلسلة كأس ناسكار على قناتي FOX و FS1 خلال الجزء الأول من الموسم (من 2 فبراير حتى 18 مايو). تتولى قناتا Prime و TNT التغطية خلال المرحلة الافتتاحية من بطولة ناسكار خلال الموسم (من 25 مايو حتى 27 يوليو). ثم تتولى قناتا NBC و USA Network البث لبقية الموسم، بما في ذلك التصفيات (من 3 أغسطس حتى 2 نوفمبر).

يمكن مشاهدة السباقات على قناتي FOX و FS1 عبر تطبيق Fox Sports، بينما تُبث سباقات قناتي NBC و USA Network على Peacock. يمكن للمشجعين الذين يبحثون عن خيار بث أسهل الاشتراك في FuboTV، حيث يمكنهم مشاهدة جميع السباقات التي تُبث على قنوات FOX و FS1 و NBC و USA Network. يمكن مشاهدة السباقات التي تغطيها قناة TNT مباشرةً على Sling TV.

🇬🇧 كيف يمكن مشاهدة سلسلة كأس ناسكار في المملكة المتحدة؟

تقدم قناة «بريميير سبورتس» تغطية حية لسلسلة سباقات «ناسكار كاب» على مدار العام في المملكة المتحدة. يمكن لعملاء «سكاي» إضافة قناة «بريميير سبورتس» مقابل 10.99 جنيه إسترليني شهريًا بموجب عقد لمدة 12 شهرًا على الأقل. وتبلغ تكلفة الباقة الشهرية المتجددة 15.99 جنيه إسترليني، ويمكن إلغاؤها بعد إخطار مسبق مدته 30 يومًا. أما الخيار الأرخص فهو دفع 120 جنيه إسترليني مقدمًا مقابل اشتراك لمدة عام كامل.

🛜 شاهد سلسلة كأس ناسكار من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تكن سباقات سلسلة كأس ناسكار متاحة للمشاهدة المباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، فيمكنك استخدام شبكة VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تُنشئ شبكة VPN اتصالاً آمنًا يتيح لك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي باستخدام ExpressVPN إذا كنت غير متأكد من الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) التي تختارها، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع على دليلنا الشامل للشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لتحديد الشبكة الأفضل لك.