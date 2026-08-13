جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2026-2027

أصبح دوري روشن السعودي هو الوجهة الأولى لعشاق كرة القدم العربية بل وتعدت شهرته حدود الشرق الأوسط ليصبح متابعًا عبر العالم.

كل جولة تحمل معها مفاجآت وتقلبات، وسط تنافس محتدم بين الكبار الهلال والنصر والاتحاد والأهلي إلى جانب فرق طموحة تسعى لكسر الهيمنة التقليدية.

ونجح النصر في التتويج بلقب دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، لكن ذلك لم يمنع خوليان كينيونيس لاعب القادسية من خطف الأضواء على المستوى الفردي، بعدما نجح في حسم صراع هداف دور روشن في الموسم المنصرم رغم وجود فريقه القادسية في المركز الرابع.

ومن المتوقع استمرار المنافسة الشرسة على لقب الهدافين في دوري روشن السعودي مع انضمام نجوم جدد إلى كتيبة هدافي الدوري السعودي.

وفي الأسطر التالية نتعرف سويًا على ترتيب هدافي دوري روشن السعودي موسم 2026-2027.

ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2026-2027