جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024

بلال محمد
benzema_ronaldo_firmino@GOAL
دوري روشن السعوديالهلالالنصرالإتحادالشبابالباطنأبهاضمكالرائدالإتفاقالتعاونالفتحالأهلي

تعرف على ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024...

SHAHID 1920*700 AUGUST 2023SHAHID

بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي؟.

فاز الاتحاد بلقب الدوري في الموسم الماضي، وصعد إلى دوري أبطال آسيا رفقة الاتحاد والنصر، كذلك الفيحاء الذي صعد من بوابة الكأس.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

وحسم عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد لقب هداف الدوري الموسم الماضي بعدما سجل 21 هدفًا، وجاء خلفه أندرسون تاليسكا لاعب النصر برصيد 20 هدفًا.

ومن المتوقع أن يشتعل الصراع على لقب الهداف هذا الموسم، في ظل التدعيمات التي قامت بها الفرق، فلن يكون سهلًا التكهن بهداف دوري روشن في ظل وجود العديد من الأسماء اللامعة مثل كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، روبرتو فيرمينو، وغيرهم من النجوم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023-2024.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023-2024: فيرمينو يفتتح الموسم بهاتريك

نجح فيرمينو مهاجم الأهلي في افتتاح أهداف الموسم الجديد من دوري روشن، وسجل هاتريك في شباك الحزم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الترتيباللاعبعدد الأهداف
1روبرتو فيرمينو - الأهلي3
2فينيسيوس باربوزا - الحزم1

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

124976 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 69200كريم بنزيما
  • 6799خاليدو كوليبالي
  • 9225روبرتو فيرمينو
  • 5381نجولو كانتي
  • 12350مارسيلو بروزوفيتش
  • 22021صفقة أخرى
124976 الأصوات