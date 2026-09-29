جدول ترتيب هدافي خليجي 27 كأس الخليج العربي

بطولة كأس الخليج العربي دائمًا ما تجمع الأشقاء الخليجيين حول كرة القدم، تشتعل التنافسية بين هذه المنتخبات وتبقى الأخوة والروح الرياضية.

تتحلى هذه البطولة بقيمة كبيرة في منطقة الخليج العربي، ولذلك فلا يمكن نسيان المتوج بلقب الهداف الذي يكتب اسمه في صفحات التاريخ ويبصم على أهداف أمام منتخبات تتحلى بتنافسية كبيرة.

لذلك فإن بطولة كأس الخليج العربي 27 والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، ينتظر فيها هدافون من العيار الثقيل مع وصول كل منتخب بأسلحته الهجومية القوية.

النسخة السابقة من البطولة والتي توج بها منتخب البحرين، شهدت حصول كل من العماني عصام الصبحي والسعزدي عبدالله الحمدان والبحريني محمد جاسم مرهون على لقب الهداف ولكل منهم 3 أهداف.

نستعرض في هذه السطور جدول ترتيب هدافي كأس الخليج العربي 27 المقامة في السعودية.

ترتيب هدافي كأس الخليج العربي خليجي 27.. الرواحي يتصدر الترتيب