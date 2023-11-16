جدول ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024

تتواصل فعاليات تصفيات يورو 2024 بمباريات كبيرة بين منتخبات القارة الأقوى بعالم كرة القدم حول العالم.
ولا تزال المنتخبات الأوروبية تنجب العديد من اللاعبين الهدافين من أعلى مستوى والناشطين في أفضل فرق العالم.
في السطور التالية نستعرض لكم ترتيب هدافي تصفيات أمم أوروبا يورو 2024..
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جدول مباريات ومجموعات تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة
ترتيب هدافي تصفيات يورو 2024: رونالدو لا يزال في الصدارة
كعادة أي رقم تهديفي، تجد رونالدو دائمًا منافسًا فويًا عليه، وهذا ما يعنيه أن تكون "الدون"..
|الترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
|=1
|كريستيانو رونالدو - البرتغال
|10
|=1
|روميلو لوكاكو - بلجيكا
|10
|=2
|هاري كين - إتجلترا
|7
|=2
|راسموس هويلوند - الدنمارك
|7
|=2
|سكوت ماكتوميناي - اسكتلندا
|7
|=6
|إرلينج هالاند - النرويج
|6
|=6
|كيليان مبابي - فرنسا
|6
|=6
|زكي أمدوني - سويسرا
|6
|=6
|ألكسندر ميتروفيتش - صربيا
|5
|=6
|برونو فيرنانديش - البرتغال
|5
|=6
|يورجوس ماسوراس - اليونان
|5
|=12
|ألفارو موراتا - إسبانيا
|4
|=12
|بوكايو ساكا - إنجلترا
|4
|=12
|بينجامين سيسكو - سلوفينيا
|4
|=12
|خوسيلو - إسبانيا
|4
|=12
|مايكل جريجوريتش - النمسا
|4
|=12
|مارسيل سابيتزر - النمسا
|4
|=12
|باكتيور زينوتدينوف - كازاخستان
|4