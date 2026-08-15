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أحمد مجدي

ترجمه

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2026-2027

الدوري الإسباني
لامين يامال
رافينيا
كيليان مبابي
برشلونة
ريال مدريد
إسبانيا
البرازيل
فرنسا

تعرف على هدافي الدوري الإسباني 2026-2027

لا يقل الدوري الإسباني إثارة عن نظيره الإنجليزي، بل يتميز بطابعه الفني وسحره الخاص الذي يجذب عشاق الكرة حول العالم.

كل جولة تحمل معها مفاجآت وتقلبات، وسط تنافس محتدم بين كبار القارة: برشلونة، ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، إلى جانب فرق طموحة تسعى لكسر الهيمنة التقليدية.

نجح نادي برشلونة في التتويج بلقب الدوري الإسباني لموسم 2025-2026، تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك.

لكن ذلك لم يمنع النجم الفرنسي كيليان مبابي من خطف الأضواء على المستوى الفردي، بعدما نجح في حسم صراع هداف الليجا في الموسم المنصرم رغم حلول فريقه وصيفًا لبرشلونة.

وفي الأسطر التالية نتعرف سويًا على ترتيب هدافي الدوري الإسباني موسم 2026-2027.

وديات الأندية
بازل crest
بازل
بازل
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
وديات الأندية
شالكه 04 crest
شالكه 04
S04
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد

هدافي الدوري الإسباني 2026-2027:  

الترتيباللاعبالفريقعدد الأهداف
=1ماريانو ديازديبورتيفو ألافيس1
=1ميكيل رودريجيزديبورتيفو ألافيس1
=1ناهويل تينالياديبورتيفو ألافيس1
=1جون جوريديإشبيلية1
=1جيرارد فيرنانديزإشبيلية1
=1ألفارو جارسيارايو فاييكانو1

من الهداف التاريخي للدوري الإسباني؟

الهداف التاريخي للدوري الإسباني هو ليونيل ميسي، أسطورة نادي برشلونة، الذي سجل 474 هدفًا في 520 مباراة خلال مسيرته في الليجا، بمعدل هدف كل 89 دقيقة تقريبًا ويأتي خلفه البرتغالي كريستيانو رونالدو أسطورة ريال مدريد برصيد 311 من 292 مباراة خاضها في الليجا.

الترتيباللاعبعدد الأهدافعدد المباريات
1ليونيل ميسي474520
2كريستيانو رونالدو311292
3تيلمو زارا254277
4كريم بنزيما238439
5هوجو سانشيز234347
6راؤول جونزاليس228550
7ألفريدو دي ستيفانو227239
8سيزار ألفاريز221353
9كيني219448
10باهينيو217278
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