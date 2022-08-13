انطلق الموسم الجديد من الدوري الإسباني يوم الجمعة 12 أغسطس 2022، ومنتظر أن يكون موسمًا قويًا ومثيرًا.
فاز ريال مدريد بالليجا الموسم الماضي دون منافسة تقريبًا، لكن برشلونة استعد جيدًا للموسم الحالي، وضم عدد من أفضل اللاعبين في أوروبا على غرار روبرت ليفاندوفسكي.
حصد كريم بنزيما لقب هداف الدوري الموسم الماضي، ولم يجد أيضًا منافسة قوية، خاصةً بعد رحيل ميسي لباريس سان جيرمان في صيف 2021.جدول ترتيب الدوري الإسباني 2022-23وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري الإسباني للموسم الجديد 2022-2023.
جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2022-2023
|ترتيب
|اللاعب
|عدد الأهداف
1
أليكس باينا - فياريال
2
=2
إيدو إيشبوسيتو - إسبانيول
1
=2
رافا مير - إشبيلية
1
=2
جونسالو باسينسيا - سيلتا فيجو
1
=2
شيمي أفيلا - أوساسونا
1
=2
أيمار أوروز - أوساسونا
1
=2
ياجو أسباس - سيلتا فيجو
1
=2
نيكولاس جاكسون - فياريال
1
=2
خوسيلو - إسبانيول
1
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