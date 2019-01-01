ترتيب الدوري القطري 2019-20 | الدحيل في الصدارة مؤقتًا والعربي وصيفًا

تعرف على جدول ترتيب دوري السوبر القطري 2019-2020 بعد فوز العربي على الخور

انطلق الموسم الجديد من الدوري القطري في 21 أغسطس 2019، ويحمل هذا الموسم الرقم 47 في تاريخ البطولة الأهم في قطر.

يتنافس في دوري نجوم قطر 12 فريقًا على الفوز بالبطولة الغالية، ويواجهون بعضهم البعض ذهابًا وإيابًا طوال الموسم، وفي النهاية يتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني مباشرةً إلى دوري أبطال آسيا، أما المركز الثالث والرابع فيخوض صاحبيه غمار الأدوار التمهيدية من البطولة الأهم في القارة الصفراء، وفي الجهة الأخرى يهبط صاحب المركز الثاني عشر والأخير مباشرةً إلى الدرجة الأدنى، أما صاحب المركز قبل الأخير فيخوض ملحق للهبوط.

لن يشارك الفائز بالدوري القطري هذا الموسم في البطولة الآسيوية وحسب، بل أيضًا سيحظى بالمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث ستستضيفها قطر العام القادم وسيخوض الفائز بالدوري غمار المنافسة باعتباره ممثل البلد المستضيف.

فاز السد بدوري نجوم قطر الموسم الماضي وشارك بالفعل في دوري أبطال آسيا، وهو الآن على بعد أسابيع قليلة من المشاركة في مونديال الأندية الذي سيقام في الأراضي القطرية، واحتل المركز الثاني الدحيل الذي بهر الجميع في الموسمين الماضيين خاصةً في الآسيوية، أما السيلية والريان فقد جاءا في المركزين الثالث والرابع على التوالي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول ترتيب الدوري القطري 2019-2020...

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جدول ترتيب الدوري القطري 2020

كانت بداية الجولة السادسة من الدوري القطري يوم الخميس 3 أكتوبر 2019، والذي شهد فوز الدحيل على السيلية بهدفين لهدف، وتعادلٍ إيجابي بثلاثة أهدافٍ لمثلهم بين الوكرة والغرافة.

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استضاف الشحانية أم صلال في مطلع اليوم الثاني من الجولة وتعادل معه إيجابيًا بهدفٍ لمثله، وفي نفس اليوم انتصر العربي العائد بقوة هذا الموسم على الخور بثلاثة أهدافٍ لهدف.

ترتيب الدوري القطري:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الدحيل 6 4 2 0 11 6 5 14 2 العربي 5 4 1 0 14 5 9 13 3 السد 4 4 0 0 16 4 12 12 4 الغرافة 6 3 2 1 13 8 5 11 5 الريان 5 2 3 0 8 4 4 9 6 الوكرة 6 2 1 3 11 13 -2 7 7 السيلية 6 2 1 3 7 10 -3 7 8 الأهلي 5 2 0 3 9 11 -2 6 9 أم صلال 6 1 2 3 7 12 -5 5 10 الخور 6 1 1 4 6 11 -5 4 11 قطر 5 1 0 4 4 9 -5 3 12 الشحانية 6 0 1 5 3 16 -13 1