تعرف على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025...

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، للمرة الرابعة على التوالي بالموسم الماضي متفوقًا على آرسنال، في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

ومن المنتظر أن يستمر التنافس والإثارة هذا الموسم، بين كبار الأندية الإنجليزية على اللقب، إذ ستعمل كتيبة المدرب بيب جوارديولا، على الاحتفاظ بلقبها، بينما سيحاول آرسنال تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات، وسيتسلح مانشستر يونايتد وتشيلسي، بالصفقات الجديدة للعودة إلى منصات التتويج، ويريد ليفربول تحت قيادة مدربه الجديد أرني سلوت، مواصلة النجاحات التي حققها يورجن كلوب.

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب".

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في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025..

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025: مانشستر يونايتد يفتتح الموسم بفوز مثير

نجح مانشستر يونايتد، في افتتاح موسم 2024-2025، من البريميرليج بفوز في الوقت القاتل على فولهام بهدف نظيف، على ملعب أولد ترافورد.



المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 مانشستر يونايتد 1 1 0 0 1 0 +1 3 2 آرسنال 0 0 0 0 0 0 0 0 3 أستون فيلا 0 0 0 0 0 0 0 0 4 بورنموث 0 0 0 0 0 0 0 0 5 برينتفورد 0 0 0 0 0 0 0 0 6 برايتون 0 0 0 0 0 0 0 0 7 تشيلسي 0 0 0 0 0 0 0 0 8 كريستال بالاس 0 0 0 0 0 0 0 0 9 إيفرتون 0 0 0 0 0 0 0 0 10 إيبسويتش تاون 0 0 0 0 0 0 0 0 11 ليستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 12 ليفربول 0 0 0 0 0 0 0 0 13 مانشستر سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 14 نيوكاسل يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 15 نوتنجهام فورست 0 0 0 0 0 0 0 0 16 ساوثامبتون 0 0 0 0 0 0 0 0 17 توتنهام 0 0 0 0 0 0 0 0 18 وست هام يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 17 وولفرهامبتون 0 0 0 0 0 0 0 0 20 فولهام 1 0 0 1 0 1 -1 0

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025 - الجولة الأولى:

