جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، للمرة الرابعة على التوالي بالموسم الماضي متفوقًا على آرسنال، في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.
ومن المنتظر أن يستمر التنافس والإثارة هذا الموسم، بين كبار الأندية الإنجليزية على اللقب، إذ ستعمل كتيبة المدرب بيب جوارديولا، على الاحتفاظ بلقبها، بينما سيحاول آرسنال تحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات، وسيتسلح مانشستر يونايتد وتشيلسي، بالصفقات الجديدة للعودة إلى منصات التتويج، ويريد ليفربول تحت قيادة مدربه الجديد أرني سلوت، مواصلة النجاحات التي حققها يورجن كلوب.
يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية "التشامبيونشيب".
في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025..
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025: مانشستر يونايتد يفتتح الموسم بفوز مثير
نجح مانشستر يونايتد، في افتتاح موسم 2024-2025، من البريميرليج بفوز في الوقت القاتل على فولهام بهدف نظيف، على ملعب أولد ترافورد.
|المركز
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|الفارق
|النقاط
|1
|مانشستر يونايتد
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|2
|آرسنال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|أستون فيلا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|بورنموث
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|برينتفورد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|برايتون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|تشيلسي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|كريستال بالاس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|إيفرتون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|إيبسويتش تاون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|ليستر سيتي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|ليفربول
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|مانشستر سيتي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|نيوكاسل يونايتد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|نوتنجهام فورست
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|ساوثامبتون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|توتنهام
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|وست هام يونايتد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|وولفرهامبتون
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|فولهام
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2024-2025 - الجولة الأولى:
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|مانشستر يونايتد - فولهام
|الجمعة 16 أغسطس 2024
22:00 مصر والسعودية
|0-1
|أولد ترافورد
|إيبسويتش تاون - ليفربول
|السبت 17 أغسطس 2024
14:30 مصر والسعودية
|بورتمان رود
|آرسنال - وولفرهامبتون
|السبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية
|إمارات
|إيفرتون - برايتون
|السبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية
|جوديسون بارك
|نيوكاسل يونايتد - ساوثامبتون
|السبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية
|سانت جيمس بارك
|نوتنجهام فورست - بورنموث
|السبت 17 أغسطس 2024
17:00 مصر والسعودية
|سيتي جراوند
|وست هام يونايتد - أستون فيلا
|السبت 17 أغسطس 2024
19:30 مصر والسعودية
|ملعب لندن الأولمبي
|برينتفورد - كريستال بالاس
|الأحد 18 أغسطس 2024
16:00 مصر والسعودية
|جي تك كوميونيتي
|تشيلسي - مانشستر سيتي
|الأحد 18 أغسطس 2024
18:30 مصر والسعودية
|ستامفورد بريدج
|ليستر سيتي - توتنهام
|الإثنين 19 أغسطس 2024
22:00 مصر والسعودية
|كينج باور