تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023

نجح مانشستر سيتي، بقيادة بيب جوارديولا، في تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بالموسم الماضي متفوقًا على ليفربول في موسم شهد العديد من الإثارة والتنافس بين كافة الفرق.

رحلة مانشستر سيتي لحسم اللقب لم تكن سهلة، إذ اشتعلت المنافسة بينه وبين ليفربول، حتى الجولة الأخيرة، ليستطيع تحقيق البطولة في النهاية للمرة الثانية على التوالي، والسادسة في تاريخه.

ومن المتوقع أن يشهد الموسم الحالي، تنافسًا كبيرًا على اللقب، في ظل التدعيمات التي قامت بها الفرق، وبطبيعة الحال سيعمل مانشستر سيتي مع مدربه بيب جوارديولا على الحفاظ على لقبه.

يشارك في البريمييرليج 20 فريقًا كما هو معلوم للجميع، يتنافسون فيما بينهم ذهابًا وإيابًا طوال الموسم وفي النهاية يحصل صاحب المركز الأول على اللقب، ويشارك في دوري أبطال أوروبا رفقة أصحاب المراكز الثاني والثالث والرابع، أما صاحب المركز الخامس فيشارك في الدوري الأوروبي، فيما يهبط ثلاثي المؤخرة إلى دوري البطولة الإنجليزية.

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022-2023..

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-23: آرسنال يعود للصدارة

عادت مباريات الدوري الإنجليزي من جديد بعد نهاية فترة الحداد على روح الملكة إليزابيث، وفي افتتاح مباريات الجولة الثامنة فاز أستون فيلا على ساوثامبتون بهدف دون رد.

وتغلب مانشستر سيتي على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون رد، وفاز توتنهام على ليستر سيتي بستة أهداف لهدفين، كما انتصر آرسنال على برينتفورد وعاد للصدارة.

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 آرسنال 7 6 0 1 17 7 +10 18 2 مانشستر سيتي 7 5 2 0 23 6 +17 17 3 توتنهام 7 5 2 0 18 7 +11 17 4 برايتون 6 4 1 1 11 5 +6 13 5 مانشستر يونايتد 6 4 0 2 8 8 0 12 6 فولهام 7 3 2 2 12 11 +1 11 7 تشيلسي 6 3 1 2 8 9 -1 10 8 ليفربول 6 2 3 1 15 6 +9 9 9 برينتفورد 7 2 3 2 15 12 +3 9 10 نيوكاسل 7 1 5 1 8 7 +1 8 11 ليدز يونايتد 6 2 2 2 10 10 0 8 12 بورنموث 7 2 2 3 6 19 -13 8 13 إيفرتون 7 1 4 2 5 6 -1 7 14 ساوثامبتون 7 2 1 4 7 11 -4 7 15 أستون فيلا 7 2 1 4 6 10 -4 7 16 كريستال بالاس 6 1 3 2 7 9 -2 6 17 وولفرهامبتون 7 1 3 3 3 7 -4 6 18 وست هام 7 1 1 5 3 9 -6 4 19 نوتنجهام فورست 7 1 1 5 6 17 -11 4 20 ليستر سيتي 7 0 1 6 10 22 -12 1

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة الثامنة