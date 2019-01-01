ترتيب الدوري السعودي: النصر يتألق والاتحاد يسقط والشباب يتخطى الأهلي

تعرف على ترتيب جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2019-2020 بعد الجولة 13...

أحمد رضوان | تويتر

كان الموسم الماضي من الدوري السعودي أكثر المواسم إثارةً على الإطلاق، فقد أدخلت عليه الهيئة الرياضية العديد من التغييرات والتعديلات التي أتت ثمارها حتى قبل انتهاء الموسم، ووضعت دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قمة الدوريات العربية دون منازع، وذلك رغم تواجد دوريات عريقة في المنطقة على غرار الدوري المصري وغيره.

فاز النصر بالدوري السعودي الموسم الماضي بعد صراع قوي مع الجار الهلال، وبذلك ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا الغريم التقليدي والتعاون، ثم لحق بهم الأهلي بعد حصوله على المركز الرابع، أما في صراع القاع فقد ودع دوري المحترفين الموسم الماضي القادسية والباطن وأُحد، وصعد بدلاً منهم هذا الموسم ضمك والعدالة وأبها.

امتدت الإثارة الموسم الماضي إلى صراع هداف الدوري السعودي ، فبعد أن كان الصراع منحصرًا في الدور الأول على بافيتيمبي جوميس وتاوامبا، دخل عبد الرزاق حمد الله الصراع بقوة ونجح في إنهاء الموسم في المركز الأول بعدد قياسي من الأهداف بلغ 34 هدفًا، وجاء خلفه ثنائي التعاون والهلال ومن خلفها عمر السومة الذي عانى كثيرًا الموسم الماضي.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب الدوري السعودي موسم 2019-2020، كذلك على ترتيب الهدافين هذا الموسم.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2020

جدول ترتيب الدوري السعودي 2020

بدأت الجولة الثالثة عشر بانتصار للرائد على العدالة بهدف نظيف، ثم فاجأ الهلال الجميع بتعادل مخيب للآمال مع الحزم بهدف لكل منهما، وفي ختام اليوم الأول انتصر الوحدة على الفيصلي.

سحق النصر الفيحاء برباعيةٍ لهدف في مستهل مباريات اليوم الثاني من الجولة 13 في الدوري السعودي، فأصبح رصيده 29 نقطة في الصدارة، كما فاز الاتفاق على التعاون بهدفٍ نظيف، وانتصر الشباب على الأهلي في الكلاسيكو بهدفٍ نظيف أيضًا، أما الاتحاد فواصل السقوط وتعادل مع الفتح في ختام مباريات الجولة.

ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين:

الترتيب الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 النصر 13 9 2 2 22 5 +17 29 2 الوحدة 13 8 0 5 15 12 +3 24 3 الأهلي 12 7 2 3 23 11 +12 23 4 أبها 13 7 2 4 21 20 +1 23 5 الرائد 13 7 2 4 21 25 -4 23 6 التعاون 13 7 1 5 21 18 +3 22 7 الهلال 10 6 3 1 27 12 +15 21 8 الفيصلي 12 6 2 4 14 12 +2 20 9 الشباب 13 5 3 5 14 15 -1 18 10 الاتفاق 13 5 1 7 18 16 +2 16 11 الفيحاء 13 4 4 5 15 18 -3 16 12 الحزم 13 4 3 6 19 23 -4 15 13 الاتحاد 13 4 1 8 18 23 -5 13 14 الفتح 13 2 3 8 18 27 -9 9 15 العدالة 12 2 2 8 15 23 -8 8 16 ضمك 13 2 1 10 9 30 -21 7

نتائج مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري السعودي 2019-20

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