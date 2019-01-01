الراشد: جدول الدوري السعودي سيكون ثابتًا، لا تغيير إلا لظرف قهري

الإعلان عن الجدول سيكون بنهاية الأسبوع

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد أحمد الراشد رئيس لجنة المسابقات في رابطة دوري المحترفين السعودية أن جدول الدوري للموسم الجديد سيُعلن نهاية الأسبوع الجاري وسيكون نهائيًا وثابتًا تمامًا، ولن يشهد أي تغيير مستقبلي إلا لظرف قهري.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة المسابقات في الرابطة غدًا في الرياض مع ممثلي الفرق الـ 16 المشاركة في الدوري لموسم 2019-2020، حيث سيشهد الاجتماع الذي سيقوده الراشد عرض معايير الجدول وأجندة الموسم وإصدار جدول النسخة المقبلة من الدوري.

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ونقلت صحيفة الاقتصادية عن الراشد قوله بخصوص الجدول المنتظر "سنجتمع مع ممثلي الأندية، سيتم مناقشتهم وشرح عدد من الأمور والمعايير، سيتم إيضاح ذلك حتى لوسائل الإعلام، الجدول نهائي وسيكون مرضيًا للجميع، هذا الموسم سيكون الجدول ثابتًا ولن يتغير فيه شيء إلا بأمور خارجة عن الإرادة أو بسبب ظرف قاهر".

أضاف "لجنة المسابقات في الرابطة وضعت في الحسبان مشاركة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المشتركة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وكذلك الأيام التي ترغب فيها لجنة المنتخبات في الاتحاد السعودي لكرة القدم لإقامة معسكرات قصيرة أو خوض مباريات محددة، كذلك ستراعي اللجنة بعد الاتفاق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، ومباراة السوبر السعودي التي لم تحدد حتى الآن".

وأوضح الراشد أن الجدول سيُعلن بنهاية الأسبوع حتى يتسنى للأندية ترتيب أمورها من إجراءات سفر وتجديد الأجازات وغيرها من الأمور التنظيمية، مؤكدًا أنهم سيجتمعون كذلك مع الفرق التي ستُمثل السعودية آسيويًا وعربيًا، مشددًا على أنه سيتم اتخاذ القرارات التي تخدمهم ولا تضر بمشاركاتهم، دون تكرار مواضيع تغيير الجدول وسط الموسم.