جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في هولندا: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات هولندا في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات هولندا في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم هولندي ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات هولندا على قناة NOS الوطنية المجانية (عبر NPO 1 أو تطبيق NPO Start).

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في هولندا؟

في هولندا، تمتلك محطة البث العامة Nederlandse Omroep Stichting (NOS) حقوق البث الرسمية والحصرية لكأس العالم 2026 بالكامل.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

NOS (NPO 1): بصفتها هيئة البث العامة الوطنية، ستبث NOS المباريات مباشرةً مجانًا على شبكة التلفزيون. يمكنك مشاهدة جميع مباريات منتخب هولندا في دور المجموعات - بما في ذلك المباراة الافتتاحية المرتقبة ضد اليابان - ونهائي كأس العالم دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع عبر الكابل العادي أو الهوائي الرقمي.

📱 البث الرقمي والمجاني

NPO Start و NOS.nl: للحصول على وصول رقمي شامل، سيكون البث المباشر للبطولة متاحًا مجانًا تمامًا للمشاهدين داخل البلاد. يمكن للمشجعين مشاهدة جميع البث المباشر للمباريات، ومتابعة أبرز اللحظات عند الطلب، ومشاهدة تحليلات الخبراء في الاستوديو على الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة التلفزيون الذكية باستخدام تطبيق NPO Start أو الموقع الرسمي لـ NOS.



