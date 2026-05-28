جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في نيوزيلندا: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات نيوزيلندا في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات نيوزيلندا في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم في نيوزيلندا ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات نيوزيلندا على قناة TVNZ 1 الوطنية المجانية (أو عبر البث المباشر على TVNZ+).

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في نيوزيلندا؟

في نيوزيلندا، تمتلك محطة البث العامة "تلفزيون نيوزيلندا" (TVNZ) حقوق البث الرسمية والحصرية لكأس العالم 2026. وإليك بالضبط كيف يمكنك متابعة المباريات:

📺 التلفزيون المجاني

TVNZ 1: بصفتها القناة العامة الوطنية، ستبث TVNZ مباريات رئيسية مختارة على الهواء مباشرةً مجانًا على شبكة التلفزيون. يمكنك مشاهدة جميع مباريات "المنتخب الأبيض" في دور المجموعات ونهائي كأس العالم دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع.

📱 البث الرقمي والمتميز

TVNZ+: للحصول على وصول رقمي شامل، ستكون منصة البث المباشر بمثابة المركز الرئيسي للمشجعين في أوتيروا. في حين أن مباريات المنتخب النيوزيلندي متاحة مجانًا، فإن الوصول الكامل إلى جميع مباريات البطولة البالغ عددها 104 مباراة متاح من خلال بطاقة الدخول المميزة للبطولة.



