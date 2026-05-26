جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في كولومبيا: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في كولومبيا
لمشاهدة البث المحلي من الخارج، اتصل بخادم كولومبي وشاهد مباريات كأس العالم مجانًا على القنوات الوطنية مثل Caracol TV و Canal RCN.
من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في كولومبيا؟
في كولومبيا، تتقاسم شبكات البث المجانية الكبرى ومنصات التلفزيون المدفوع المتميزة حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026.
إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:
- التلفزيون المجاني: تمتلك قناتا «كاراكول تيليفيسيون» (Caracol TV) و«آر سيإن تيليفيسيون» (Canal RCN) حقوق البث التقليدية. وستقومان ببث 40 مباراة مختارة، تشمل المباراة الافتتاحية للبطولة، والنهائي، والأهم من ذلك، كل مباراة يشارك فيها المنتخب الكولومبي (لوس كافيتيروس).
- التلفزيون المدفوع: إذا كنت ترغب في تغطية شاملة للبطولة بأكملها، فإن شبكة الأقمار الصناعية DirecTV تمتلك حقوق بث جميع المباريات الـ 104 مباشرة عبر قنوات DSports التابعة لها. بالإضافة إلى ذلك، ستبث قناة Win Sports الكولومبية الرياضية المتميزة مباريات مختارة.
- البث المباشر: بالنسبة لأولئك الذين يفضلون المشاهدة عبر الإنترنت أو على الأجهزة المحمولة، يمكن بث المباريات المجانية عبر Caracol Play و Deportes RCN En Vivo. لبث قائمة المباريات الكاملة البالغ عددها 104 مباراة، يمكن لمشتركي DirecTV استخدام تطبيق DGO.