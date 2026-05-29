جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في كوريا الجنوبية: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، أوقات انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات كوريا الجنوبية في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات كوريا الجنوبية في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم في كوريا الجنوبية ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات كوريا الجنوبية على قناة KBS العامة الوطنية (عبر KBS+) وشبكة التلفزيون المدفوع JTBC (عبر JTBC NOW).

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في كوريا الجنوبية؟

في كوريا الجنوبية، يتم تقاسم حقوق البث الرسمية لكأس العالم 2026 بين صاحب الحقوق الرئيسي، شبكة التلفزيون المدفوع JTBC، والمذيع العام الوطني، نظام البث الكوري (KBS).

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

KBS (KBS 1 و KBS 2): بصفتها المذيع العام الوطني، ستوفر KBS تغطية شاملة مجانية للمباريات الرئيسية طوال البطولة. يمكنك مشاهدة أكبر مباريات البطولة مجانًا تمامًا - بما في ذلك جميع مباريات "محاربي تايجوك" المثيرة في المجموعة A ضد المكسيك وجنوب أفريقيا وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى نهائي كأس العالم - دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع عبر هوائي رقمي عادي.

📱 البث الرقمي والمتميز

JTBC و KBS+: للحصول على وصول كامل إلى البطولة، تعمل JTBC وقنواتها الرياضية كمنصة رئيسية للبطولة، حيث تبث جميع المباريات الـ 104 على الهواء مباشرة. يتوفر الوصول الحصري الكامل إلى جدول البطولة الكامل، والتغطية متعددة المصادر، والتحليلات المعمقة في الاستوديو مع المعلقين المخضرمين من خلال تطبيق JTBC NOW و KBS+. بالإضافة إلى ذلك، ستتوفر بث مباشر رقمي للمباريات وخيارات المشاهدة الجماعية عبر منصة Chzzk التابعة لـ Naver.











