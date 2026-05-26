جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في كندا: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 من الفيفا في كندا
لمشاهدة البث المحلي من الخارج باستخدام شبكة VPN، اتصل بخادم كندي وشاهد مباريات كأس العالم مباشرة على قناة TSN (بث باللغة الإنجليزية) وقناة RDS، Reseau des Sports (بث باللغة الفرنسية).
من سيبث مباريات كأس العالم لكرة القدم 2026 على التلفزيون في كندا؟
في كندا، تمتلك شركة Bell Media حقوق البث الحصرية لكأس العالم 2026.
إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:
- التلفزيون باللغة الإنجليزية: ستبث المباريات مباشرة عبر قناتي TSN (The Sports Network) و CTV.
- التلفزيون الفرنسي: سيتم بث التغطية باللغة الفرنسية حصريًا على قناة RDS (Réseau des sports).
- البث المباشر: إذا كنت تفضل المشاهدة عبر الإنترنت أو على الأجهزة المحمولة، يمكنك بث البطولة باستخدام تطبيقات TSN+ أو RDS. يمكنك أيضًا بث المباريات التي تُبث على قناة CTV من خلال تطبيقCTV أو عبر Crave (من خلال قناة CTV الحية).