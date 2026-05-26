جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في كرواتيا: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في كرواتيا
لمشاهدة البث المحلي من الخارج، اتصل بخادم كرواتي وشاهد مباريات كأس العالم على القناة المجانية HRT 2، المتاحة عبر منصتهم الرقمية الرسمية HRTi.
من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في كرواتيا؟
في كرواتيا، تمتلك هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية (HRT) الحقوق الرسمية والحصرية لبث كأس العالم 2026.
إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:
- التلفزيون المجاني: سيتم بث المباريات على الهواء مباشرةً وبشكل مجاني تمامًا في جميع أنحاء البلاد على قناة HTV 2 (Drugi program). توفر HRT تغطية حية شاملة لجميع المباريات الـ 104 للبطولة الموسعة. كما ستطلق القناة برنامجًا استوديويًا مخصصًا بعنوان "Americana" اعتبارًا من 10 يونيو لتقديم التحليلات اليومية وتعليقات الخبراء وأهم اللحظات.
- البث المباشر: إذا كنت تفضل المشاهدة عبر الإنترنت أو على تلفزيون ذكي أو عبر جهاز محمول، يمكنك بث المباريات مباشرة ومجانًا داخل كرواتيا باستخدام المنصة الرقمية الرسمية لـ HRT، HRTi.