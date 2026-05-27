جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في فرنسا: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية مشاهدة مباريات منتخب فرنسا في كأس العالم.

البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في فرنسا

لمشاهدة البث المحلي لمباريات إنجلترا في كأس العالم من الخارج باستخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN)، اتصل بخادم في فرنسا حيث سيتم بث 54 مباراة مباشرة على قناة M6 المجانية.

🌎 البلد

📺 القناة

🇦🇫 أفغانستان

ATN

🇦🇱 ألبانيا

TV Klan

🇩🇿 الجزائر

beIN SPORTS Connect

🇦🇩 أندورا

TVE La 1 | M6 | beIN Sports 1 | M6+

🇦🇷 الأرجنتين

Telefe Argentina | DIRECTV Sports Argentina | DGO | mitelefe | Paramount+

🇦🇺 أستراليا

SBS | SBS On Demand

🇦🇹 النمسا

ORF eins | ORF ON

🇧🇪 بلجيكا

La Une | Proximus Pickx | RTBF Auvio Direct | Sporza

🇧🇴 بوليفيا

Red Uno | Unitel | Tigo Sports Bolivia | Disney+ Premium Chile | Entel TV

🇧🇦 البوسنة والهرسك

Arena Sport

🇧🇷 البرازيل

SporTV | Globo | Globoplay | SBT | Zapping | N Sports | Claro TV+ | Sky+ | CazéTV | Vivo Play

🇧🇬 بلغاريا

BNT

🇨🇦 كندا

TSN+ | TSN1 | CTV | تطبيق RDS | تطبيق CTV | Crave

🇨🇱 تشيلي

Chilevision | DIRECTV Sports Chile | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇨🇴 كولومبيا

Caracol TV | RCN Television | DIRECTV Sports Colombia | DGO | Deportes RCN En Vivo | Caracol Play | ditu | Radio Nacional de Colombia | Paramount+

🇨🇷 كوستاريكا

Teletica Canal 7 | Azteca Deportes En Vivo | TDMAX | FOX

🇭🇷 كرواتيا

HRTi

🇨🇾 قبرص

Sigma TV

🇨🇿 التشيك

ČT Sport | OnePlay

🇩🇰 الدنمارك

TV2 الدنمارك | TV2 Play الدنمارك

🇪🇨 الإكوادور

DIRECTV Sports Ecuador | DGO | Teleamazonas | Paramount+

🇸🇻 السلفادور

Canal 4 السلفادور | Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports السلفادور | FOX

🇪🇪 إستونيا

Go3 Extra Sports إستونيا

🇫🇯 فيجي

FBC Sports

🇫🇮 فنلندا

MTV3 | MTV Urheilu 1 | MTV Katsomo

🇫🇷 فرنسا

M6 | beIN Sports 1 | M6+ | beIN SPORTS CONNECT | Molotov | Free | 6play | myCANAL

🇩🇪 ألمانيا

ZDF | MagentaTV

🇬🇹 غواتيمالا

TeleOnce Guatemala | Azteca Deportes En Vivo | Chapin TV | Tigo Sports Guatemala | FOX

🇭🇳 هندوراس

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Honduras | FOX

🇭🇰 هونغ كونغ

ViuTV | 616 Now Sports 4K | 618 Now Sports

🇮🇩 إندونيسيا

TVRI | Vidio | TVRI Sport

🇮🇷 إيران

beIN SPORTS Connect

🇮🇪 أيرلندا

RTÉ

🇮🇹 إيطاليا

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇯🇵 اليابان

DAZN اليابان

🇽🇰 كوسوفو

RTK1 | ArtMotion | TV Vala Kosovo Telecom

🇲🇴 ماكاو

ViuTV

🇲🇺 موريشيوس

تطبيق New World Sport

🇲🇽 المكسيك

قناة 5 تيليفيسا | أزتيكا 7 | TUDN إن فيفو | أزتيكا ديبورتيس إن فيفو | ViX المكسيك

🌎 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

beIN SPORTS CONNECT

🇳🇵 نيبال

Himalaya TV | DGO | Himalaya Sports TV

🇳🇱 هولندا

NPO 1 | Ziggo Go | Canal+ هولندا

🇳🇿 نيوزيلندا

TVNZ 1 | TVNZ+

🇳🇮 نيكاراغوا

Azteca Deportes En Vivo | Tigo Sports Nicaragua | FOX

🇳🇴 النرويج

TV 2 Direkte | TV 2 Play

🇵🇦 بنما

RPC | TVN بنما | Azteca Deportes En Vivo | TVMax | Medcom GO | Tigo Sports بنما | FOX

🇵🇪 بيرو

DIRECTV Sports Peru | DGO | Disney+ Premium Chile | Paramount+

🇵🇹 البرتغال

Sport TV

🇷🇴 رومانيا

Antena 1 | Antena Play

🇸🇲 سان مارينو

DAZN إيطاليا | RAI 1 | RaiPlay

🇸🇬 سنغافورة

Singtel TV GO | meWATCH

🇿🇦 جنوب أفريقيا

SABC 3 | SABC Plus | تطبيق Sporty TV

🇪🇸 إسبانيا

DAZN Spain | TVE La 1 | RTVE Play | fuboTV España

🇸🇪 السويد

TV4 Sweden | TV4 Play

🇨🇭 سويسرا

RAI 1 | SRF zwei | RTS 2 | RTS Sport | SRF Play | Sunrise TV

🇹🇷 تركيا

tabii

🇬🇧 المملكة المتحدة

BBC iPlayer | ITVX |

🇺🇸 الولايات المتحدة

شبكة FOX | fuboTV | Telemundo | Telemundo Deportes En Vivo | Peacock | Foxsports.com | تطبيق FOX Sports | Tubi | FOX One | Futbol de Primera Radio

🇺🇾 أوروغواي

DIRECTV Sports Uruguay | DGO | Canal 5 Uruguay | Paramount+

🇺🇿 أوزبكستان

Zo'r TV

🇻🇪 فنزويلا

DIRECTV Sports فنزويلا | DGO | inter

🇻🇳 فيتنام

VTV 3 | VTV Go

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في فرنسا؟

في فرنسا، يبدو المشهد الإذاعي لكأس العالم 2026 مختلفًا تمامًا هذه المرة. ولأول مرة منذ عام 1978، لن تبث قناة TF1 التاريخية أي مباريات. وبدلاً من ذلك، تم تقسيم الحقوق بين شبكة تجارية كبرى تبث مجانًا وقناة مدفوعة رئيسية.

إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:

  • التلفزيون المجاني: تمتلك قناة M6 الحقوق الحصرية للبث التلفزيوني الأرضي المجاني. وستبث القناة 54 مباراة مباشرة ومجانًا تمامًا، بما في ذلك كل مباراة يشارك فيها المنتخب الفرنسي (Les Bleus)، والمباراة الافتتاحية، ونصف النهائي، والنهائي.
  • التلفزيون المدفوع (تغطية كاملة): للحصول على تغطية كاملة ومطلقة، حصلت قناة beIN Sports على حقوق البث المدفوعة للبطولة بأكملها. ستبث القناة جميع المباريات الـ 104 مباشرة على قنواتها المدفوعة، مع تحليلات وتعليقات مخصصة في الاستوديو قبل المباريات.
  • البث المباشر: إذا كنت تفضل المشاهدة على هاتفك أو جهازك اللوحي أو التلفزيون الذكي:
    - يمكن بث المباريات الـ 54 المجانية مجانًا على منصة M6+.
    - يمكن بث البطولة الكاملة المكونة من 104 مباراة عبر تطبيق beIN CONNECT للمشتركين المدفوعين.

تعد «مولوتوف تي في» منصة وتطبيقًا فرنسيًا شهيرًا للبث المباشر، يجمع قنوات تلفزيونية مباشرة عبر الإنترنت.

في سياق مشاهدة كأس العالم لكرة القدم 2026 في فرنسا، تعمل Molotov كبوابة رقمية بديلة ومريحة لمشاهدة المباريات. وإليك بالضبط كيف يمكن الاستفادة منها:

  • بث المباريات المجانية (M6): نظرًا لأن شبكة M6 تمتلك حقوق البث المجاني لـ 54 من أكبر مباريات البطولة، فليس عليك بالضرورة استخدام تطبيق M6 المستقل (M6+). بدلاً من ذلك، يمكنك ببساطة فتح تطبيق Molotov وبث قناة M6 الحية مباشرةً من هناك.
  • محتوى ما قبل البطولة: تستضيف Molotov بالفعل البرامج التمهيدية الرسمية لقناة M6 وإعادة بث الأفلام الوثائقية (مثل سلسلة "En route vers la Coupe du monde de la FIFA 2026")، مما يجعلها مركزًا للترويج للبطولة.
  • خيارات التلفزيون المدفوع: اعتمادًا على باقات اشتراك Molotov الخاصة بك والإضافات، يمكن للمستخدمين في بعض الأحيان الوصول إلى باقات رياضية متميزة من خلال نظام التطبيق.