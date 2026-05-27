جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في غانا: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات غانا في كأس العالم 2026
من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في غانا؟
في غانا، سيحظى عشاق كرة القدم بتغطية شاملة لكأس العالم 2026 من خلال مزيج من قنوات التلفزيون الفضائية المميزة والبث العام الوطني.
إليك بالضبط كيف يمكنك مشاهدة البطولة:
- التلفزيون المدفوع (تغطية كاملة):SuperSport هي الجهة الرسمية الحاصلة على حقوق البث المميزة. وقد أكدت MultiChoice Ghana أن SuperSport ستبث جميع المباريات الـ 104 مباشرة وبجودة عالية عبر قنواتها المخصصة على DStv. وطوال فترة البطولة، سيتم تغيير العلامة التجارية لعدة قنوات رياضية بالكامل لتقديم محتوى كأس العالم على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وخيارات تعليق متعددة اللغات، وتحليلات متخصصة تركز على القارة الأفريقية.
- التلفزيون المجاني: إذا لم يكن لديك اشتراك مدفوع، فستتوفر تغطية محلية مجانية على شبكات التلفزيون الوطنية المخصصة. وقد انتهت وزارة الشباب والرياضة من الترتيبات لضمان أن تكون المباريات الرئيسية، بما في ذلك كل مباراة تشارك فيها "النجوم السوداء"، متاحة للجميع مجانًا.
- البث المباشر: بالنسبة لأولئك الذين يفضلون المشاهدة على الهاتف أو الجهاز اللوحي أو التلفزيون الذكي، يمكن للمشتركين المميزين بث كل مباراة مباشرة من خلال تطبيق DStv Stream للهواتف المحمولة.