جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في سويسرا: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في سويسرا

لمشاهدة البث المحلي لمباريات سويسرا في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم سويسري ومشاهدة المباريات مباشرة. سيتم بث جميع مباريات سويسرا مجانًا بالكامل على القنوات العامة التابعة لـ SRG SSR، مع تعليق محلي متاح عبر SRF (الألمانية) أو RTS (الفرنسية) أو RSI (الإيطالية) على تطبيقات Play الخاصة بكل منها.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في سويسرا؟

في سويسرا، تمتلك هيئة الإذاعة السويسرية (SRG SSR) الحقوق الرسمية والحصرية لبث كأس العالم 2026.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

SRF و RTS و RSI: بصفتها هيئة البث العامة الوطنية، ستوفر SRG SSR تغطية حية كاملة عبر قنواتها الإقليمية اللغوية مجانًا تمامًا على شبكة التلفزيون. يمكنك مشاهدة أهم مباريات البطولة، بما في ذلك جميع مباريات سويسرا المرتقبة في المجموعة K ضد قطر وكندا والبوسنة والهرسك، بالإضافة إلى نهائي كأس العالم، دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع على SRF zwei (الألمانية) أو RTS Deux (الفرنسية) أو RSI LA 2 (الإيطالية).

📱 البث الرقمي والمجاني

Play SRF وPlay RTS وPlay RSI: من أجل توفير وصول رقمي شامل، ستكون البطولة بأكملها متاحة للمشاهدة مجانًا تمامًا للمشاهدين داخل البلاد. يمكن للمشجعين مشاهدة جميع البث المباشر للمباريات البالغ عددها 104 مباراة، ومتابعة أبرز اللحظات عند الطلب، ومشاهدة تحليلات الخبراء من الاستوديو عبر الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة التلفزيون الذكية مع تعليق إقليمي محلي باستخدام تطبيقات ومواقع Play SRF وPlay RTS وPlay RSI.







