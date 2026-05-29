جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في تونس: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات تونس في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات تونس في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم تونسي أو قطري ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات تونس على القنوات المجانية لـ beIN SPORTS أو TOD، بينما تتولى شبكة beIN SPORTS MAX التغطية الإقليمية الكاملة للمباريات.

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في تونس؟

في تونس، تمتلك شبكة beIN SPORTS الرياضية الإقليمية الحقوق الحصرية لبث كأس العالم 2026.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

beIN SPORTS NEWS: باعتبارها القناة المجانية غير المشفرة التابعة للشبكة، ستوفر هذه القناة تحديثات مفتوحة عبر البث الأرضي والفضائي، وأخبار متواصلة عن البطولة، وردود فعل مباشرة من معسكرات الفرق. قد تتاح أيضًا مشاهدة بعض المباريات البارزة، بما في ذلك نهائي كأس العالم وحفلات الافتتاح، دون الحاجة إلى اشتراك.

📱 البث الرقمي والمتميز

beIN SPORTS MAX & CONNECT: للحصول على وصول رقمي شامل، يُعد النظام البيئي المتميز للمذيع المقر الرئيسي للبطولة داخل تونس، حيث يبث جميع المباريات الـ 104 مباشرةً. يتوفر الوصول الحصري الكامل إلى جدول البطولة الكامل - بما في ذلك مباريات مجموعة F شديدة التنافسية لفريق نسور قرطاج ضد السويد واليابان وهولندا - من خلال تطبيق beIN SPORTS CONNECT وخدمة البث TOD وقنوات التلفزيون الفضائية MAX المخصصة.







