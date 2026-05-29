البث التلفزيوني لمباريات تركيا في كأس العالم 2026

لمشاهدة البث المحلي لمباريات تركيا في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم تركي ومشاهدة المباريات مباشرة. ستُعرض جميع مباريات تركيا على قناة TRT الوطنية المجانية (عبر TRT 1 أو منصة البث Tabii).

من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في تركيا؟

في تركيا، تمتلك هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية (TRT) الحقوق الرسمية والحصرية لبث كأس العالم 2026 بالكامل.

إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة الأحداث:

📺 التلفزيون المجاني

TRT 1 و TRT Spor: بصفتها هيئة البث العامة الوطنية، ستوفر TRT تغطية حية كاملة عبر قنواتها الرئيسية المجانية. يمكنك مشاهدة أهم مباريات البطولة، بما في ذلك جميع مباريات منتخب تركيا المرتقبة ونهائي كأس العالم، مجانًا تمامًا دون الحاجة إلى اشتراك مدفوع عبر القمر الصناعي العادي أو التلفزيون الرقمي الأرضي.

📱 البث الرقمي والمجاني

Tabii و TRT İzle: للحصول على وصول رقمي شامل، ستكون البطولة بأكملها متاحة للبث مجانًا تمامًا للمشاهدين داخل البلاد. يمكن للمشجعين مشاهدة جميع البث المباشر لـ 104 مباراة، ومتابعة أبرز اللحظات عند الطلب، ومشاهدة تحليلات الخبراء في الاستوديو على الهواتف المحمولة أو الأجهزة اللوحية أو أجهزة التلفزيون الذكية باستخدام منصة البث الرقمي الرسمية لـ TRT، Tabii، بالإضافة إلى تطبيق TRT İzle.



