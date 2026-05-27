جدول البث التلفزيوني لكأس العالم 2026 في إيران: البث المباشر، القنوات، قائمة المباريات الكاملة، التواريخ، مواعيد انطلاق المباريات

البث التلفزيوني لمباريات إيران في كأس العالم 2026
لمشاهدة البث المحلي لمباريات إيران في كأس العالم من الخارج، يمكنك استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN). ما عليك سوى استخدام VPN للاتصال بخادم في إيران ومتابعة الأحداث على قنوات مثل IRIB.
من سيبث مباريات كأس العالم 2026 على التلفزيون في إيران؟
في إيران، يمكن لعشاق كرة القدم مشاهدة كأس العالم 2026 عبر مزيج من القنوات التلفزيونية الوطنية المجانية وشبكات الرياضة الإقليمية المدفوعة.
إليك بالضبط كيف يمكنك متابعة البطولة:
- التلفزيون المجاني: تمتلك هيئة الإذاعة والتلفزيون في جمهورية إيران الإسلامية (IRIB)، وهي هيئة البث الحكومية الوطنية، الحقوق المحلية الرئيسية. سيتم بث المباريات مباشرةً وبشكل مجاني تمامًا على قناة IRIB TV3، التي تُعد القناة المخصصة للأحداث الرياضية العالمية الكبرى ضمن شبكة القناة. وستقدم هذه القناة تغطية شاملة لجميع المباريات الكبرى، بما في ذلك كل مباراة من مباريات مرحلة المجموعات للمنتخب الإيراني (فريق ميلي).
- التلفزيون الفضائي والإقليمي: بالنسبة للمشاهدين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى التلفزيون الفضائي، ستعرض قناة "بيرسيانا سبورتس" (Persiana Sports) مباريات البطولة أيضًا. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك قناة "بي إن سبورتس" (beIN Sports) حقوق البث المميزة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام، حيث ستبث جميع المباريات البالغ عددها 104 مباراة عبر قنواتها المخصصة "بي إنسبورتس ماكس" (beIN SPORTS MAX).
- البث المباشر: إذا كنت تفضل المشاهدة عبر الإنترنت أو على الأجهزة المحمولة، يمكنك بث المباريات عبر المنصات الرقمية التابعة لـ IRIB محليًا، أو من خلال تطبيق beIN CONNECT وخدمات البث TOD إذا كان لديك اشتراك إقليمي.